Lehtikuva/Emmi Korhonen

Kommentti: Kokoomus on oudossa tilanteessa, kun sillä on ensi kerran vuosikymmeniin vakavasti otettava kilpailija oikealta.

Velkaantuminen on saatava kuriin ja työllisyysaste nousuun, sanoi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen lauantaina Helsingin Sanomissa .

Keinot ovat kokoomukselta tuttuja. Sosiaaliturvan leikkauksia ja veronkevennyksiä, mutta ne tuntuvat yllättäviltä juuri nyt, kun pahin velkahysteria on maailmalla taittunut.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki ”antoi pisteet” Mykkäselle rehellisyydestä. Hänen mukaansa yleensä kokoomus verhoaa kovat tavoitteensa pehmeisiin puheisiin. Kokoomuksella ei ole tapana sanoa ääneen, että sen politiikka tähtää sosiaaliturvan leikkaamiseen, suurituloisten verojen alentamiseen ja tuloerojen kasvattamiseen, Arhinmäki kommentoi tuoreeltaan Facebookissa.

Mykkänen kertoi, että kokoomus palauttaisi toimeentulotukeen omavastuun, joka pienentäisi vuokraan myönnettävää tukea. Omavastuu säädettiin Paavo Lipposen ensimmäisessä hallituksessa, jotta vähävaraiset muuttaisivat halvempiin asuntoihin. Seitsemän prosentin omavastuusta luovuttiin vuonna 2006, koska sitä ei pidetty enää tarkoituksenmukaisena. Niitä halvempia asuntoja kun ei ollut, niin kyseessä oli pelkkä toimeentulotuen leikkaus.

Lisäksi kokoomus peruisi työttömyysturvaan viime vuonna tehdyn tasokorotuksen ja jäädyttäisi asumistuen indeksikorotukset.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi Sanna Ukkolan ohjelmassa 3. helmikuuta, että kaikki jo Antti Rinteen hallituksen aloittamat uudet menolisäykset pitäisi käydä läpi ja ”siellä on paljon peruttavaa”.

– Peruisin esimerkiksi oppivelvollisuusiän pidentämisen. Löytyy todella paljon kaikkea, mihin on lisätty pysyviä menoja.

Tuet kymmenen vuoden takaiselle tasolle



Mykkänen vähätteli, ettei ehdotus ole mitenkään radikaali.

– Ei kokoomus ehdota palaamista 1950-luvun sosiaaliturvajärjestelmään. Vaan haastan pohtimaan, pärjättäisiinkö esimerkiksi kymmenen vuoden takaisilla tukitasoilla.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman totesi, että esimerkiksi perusturvan ”palauttaminen” kymmenen vuoden takaiselle tasolle merkitsisi työttömien peruspäivärahan ja työmarkkinatuen leikkausta neljänneksellä.

– Yksistään tämä tarkoittaisi esimerkiksi koronan vuoksi työttömäksi joutuneelle 175 euron leikkausta toimeentuloon. Siis ihmisille, jotka jo ennalta ovat menettäneet puolet tuloistaan.

Kokoomuksen vaalikampanjassa sydän on oikealla ja tavoitteet sen mukaisia. Puolue on itselleen oudossa tilanteessa. Se on ollut oikeiston johtava voima vuosikymmeniä. Sitten 1930-luvun IKL:n sen oikealla puolella ei ole ollut vakavasti otettavaa kilpailijaa. Mutta nyt on, ja vieläpä niin vakavasti otettava, että kokoomus on itse haastajan asemassa.

Perussuomalaisista tuli parissa vuodessa oikeistolaisen verokapinan johtava puolue eikä Jussi Halla-aholla ole myöskään mitään pidäkkeitä kutsua työttömyys- ja sosiaaliturvaa yhteiskunnan luksustoiminnoiksi.

Alakynnessä oleva kokoomus koventaa linjaansa, mutta sivistyneemmin muotoiluin. Samaa keppikuria se silti on.