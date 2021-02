IPS/Emilia Godoy

Koronapandemia on kouraissut ihmisen maailman kaikkia alueita, jopa ihmisten hoitamia metsiä. YK:n metsäfoorumi kertoo, että shokkivaikutus on ulottunut maapallon joka kolkkaan.

Afrikan metsät kuuluvat eniten kärsineisiin, yhtä lailla koronan kuin sen torjuntatoimienkin seurauksena. Metsänhoito on lähes loppunut, laiton puunkaato lisääntynyt ja ekoturismi lakannut.

Aasiassa monet metsänhoidon sektorit ovat pysähtyneet ja esimerkiksi Thaimaassa ja Nepalissa tärkeä metsien istutus on hidastunut.

Myös Pohjois-Amerikassa metsien tutkimus, metsänhoito ja metsäteollisuuskin ovat häiriintyneet. Tuotantokatkokset haittaavat metsäalan elinkeinoja. Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla metsien turistikohteiden sulkeminen on johtanut merkittäviin tulojen menetyksiin.

Länsi-Euroopassa metsien virkistyskäyttöön erikoistuneet palveluntarjoajat ovat saaneet kovan iskun maailmanlaajuisista matkustusrajoituksista. Itä-Euroopassa puolestaan kärsimässä ovat kestävän metsänhoidon ohjelmat, joiden toteutus viivästyy.

ILMOITUS

Ponnistelu jatkuu



YK:n metsäfoorumin tekemässä globaalin metsätilanteen arvioinnissa huomioidaan ongelmien ohella myös se, että kaikesta huolimatta ponnistelu kohti kestävää metsänhoitoa jatkuu pandemiankin aikana.

Esimerkiksi Jamaikan Blue and John Crow Mountains -kansallispuisto suljettiin jo pandemian alkuvaiheessa. Puistosta huolehtivan säätiön toimitusjohtaja tri Susan Otuokon kertoo, että työ ei siihen loppunut.

– Metsänvartijamme päättivät puiston sulkemisesta huolimatta mennä kentälle, vetää maskit kasvoille ja suojella metsää esimerkiksi viljelymaaksi raivaamiselta. Nyt kun vesivaroista on puutetta, meidän on entistäkin oleellisempaa säilyttää metsämme. Metsänvartijamme todella uskovat, että heidän työnsä on elintärkeää, Otuokon sanoo.

Englanninkielinen versio