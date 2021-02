Lehtikuva/Andy Buchanan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut rokotusjärjestyksen taustasairauksia sairastaville alle 70-vuotiaille eli koronaviruksen riskiryhmiin kuuluville.

Taustasairaudet on jaettu kahteen ryhmään sen mukaan, missä määrin sairaus altistaa vakavalle koronavirustaudille. Koronarokotteita tarjotaan ensin ensimmäiselle ryhmälle, johon kuuluu noin 280 000 ihmistä. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat muun muassa ihmiset, joille on tehty elinsiirto tai joilla on aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti.

Toiseen ryhmään kuuluu noin 630 000 ihmistä.

Jyväskylän yläkoululaiset palaavat ensi maanantaina lähiopetukseen.

401 tartuntaa

Suomessa on raportoitu 401 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL tänään perjantaina.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 979 tartuntaa, mikä on 1 132 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Viimeisen viikon aikana tartuntoja on todettu suunnilleen saman verran kuin edellisellä viikolla.

Koronavirusta on kahden viikon aikana todettu asukaslukuun suhteutettuna eniten Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla, joiden ilmaantuvuusluvut ovat pitkään olleet maan korkeimpia. Seuraavaksi korkeinta ilmaantuvuus on Keski-Suomessa.

Rauhallisin tautitilanne puolestaan on Ahvenanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Yhteensä Suomessa on todettu nyt 46 894 koronavirustartuntaa.

THL kertoo myöhemmin päivällä koronaviruksen vuoksi sairaalassa olevien potilaiden määrän sekä mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista. Lisäksi THL päivittää koronarokotteen saaneiden ihmisten lukumäärän.

Yläkoululaiset lähiopetukseen Jyväskylässä

Keski-Suomen ilmaantuvuutta ovat ajaneet ylöspäin Jyväskylän suuret tartuntaryppäät. Kaupunki on edelleen epidemian leviämisvaiheessa.

Jyväskylän yläkoululaiset palaavat ensi maanantaina lähiopetukseen viikon etäopetusjakson jälkeen, kaupunki kertoo tiedotteessaan. Tartunnat ovat yläkoululaisten osalta laskussa. Myös nuorisopalveluiden rajoitukset päättyvät, mutta liikuntaharrastukset ovat tauolla vielä ainakin ensi viikon.

Muut suositukset ja rajoitukset jatkuvat Jyväskylässä ennallaan näillä näkymin vähintään helmikuun loppuun.

Tällä viikolla Jyväskylässä on todettu maanantaista perjantaiaamupäivään mennessä 87 uutta koronatartuntaa. Karanteeniin on asetettu tällä viikolla noin 300 ihmistä. Viime viikolla karanteeniin asetettiin noin 1 400 ihmistä.