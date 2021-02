Lehtikuva/Jussi Nukari

Presidentti myös toisti vuoden takaisen huolensa vihapuheesta.

Presidentti Sauli Niinistö otti valtiopäivien avajaispuheessaan kantaa oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin eiliseen työleirituomioon tämän nimeä mainitsematta.

– Olemme seuranneet huolella ja huolestuneina Venäjän viimeaikaisia tapahtumia. Ne on tuomittu moneen kertaan, niin Suomessa kuin Euroopassa. Aihetta siihen on ollut, ja aihetta tuli viimeksi eilen lisää, Niinistö sanoi.

Navalnyin 3,5 vuoden ehdollinen vankeustuomio muutettiin tiistaina ehdottomaksi. Aiemman kotiarestin vuoksi vankeusaikaa jää käytännössä jäljelle noin kaksi ja puoli vuotta. Tuomio suoritetaan vankileirillä.

EU:ssa on puhuttu uusista pakotteista heti Navalnyin vangitsemisesta asti. Niinistön mukaan pelkät yksisuuntaiset julistukset eivät riitä. On myös haettava keinoja, joilla toivottua muutosta saadaan aikaan.

Hän puolustikin vuoropuhelun jatkamista Venäjän kanssa.

– Kansainvälisessä politiikassa puheyhteyttä tarvitaan aivan erityisesti niiden kanssa, joiden kanssa olemme eniten eri mieltä. Kun omat näkemykset ovat vahvalla pohjalla, ei keskustelun käyminen tarkoita niistä luopumista.

– Toiseen vaikuttaminen ei aina ole mahdollista, mutta ilman vuoropuhelua se on vielä vaikeampaa. On meidänkin etumme, että myös Euroopan unioni käy tätä suoraa ja suorasanaista dialogia Venäjän kanssa. Erityisesti nyt, kun Navalnyin tapaus vetää syvän railon Euroopan ja Venäjän suhteisiin, jotka eivät ehyitä olleet ennestäänkään.

Uusi varoitus vihapuheista



Vuosi sitten valtiopäivien avajaisissa koronapandemiasta oli vasta hatara aavistus. Silloin Niinistö painotti puheessaan rasismin ja vihapuheen vastustamista. Osoite oli selvästi perussuomalaisissa.

– Merkkejä siitä, että antisemitismi ja rasismi pyrkivät nostamaan päätään, löytyy valitettavasti myös meiltä. Ne eivät ansaitse mitään jalansijaa yhteiskunnassamme, Niinistö sanoi tuolloin.

Vuoden aikana tilanne ei ole juuri parantunut, joten Niinistö palasi samaan teemaan. Hän piti Yhdysvaltain loppiaismellakkaa opettavaisena myös Suomelle.

– Pitää osata itse pysähtyä, edes hetkeksi, ajattelemaan. Vaikkapa vain, että missä minä nyt oikein olenkaan mukana?

Hyvin yleispätevänä oppina Niinistö piti sitä, että ”kun toinen toistaan kiihdyttää, tie ilkeistä puheista tai halveksinnasta johtaa vihaan ja pahimmillaan väkivaltaan”.

– Suomikaan ei ole tälle vaaralle immuuni. Olemme tulleet tietämään raaoista surmaamisiin päätyneistä rikoksista, joissa tilanne on karannut käsistä, kun joukko nuoria on yltynyt yhden uhrin kimppuun. Poliittisen kiihkon nousu on pahimmillaan johtanut murhayritykseen, ja jo vakavia oireita ovat nähdyt henkilöön kiinnikäymiset ja tilaisuuksien häirintä.

Niinistö vaati katkaisemaan alkuunsa kiihdyttämisen ja kiihkon kierteen.

– On ajateltava itse. Silloin ei vihaan ja väkivaltaan johdattelulle jää sijaa. Silloin esimerkin voima vie kohti parempaa.

Kansanedustajilla erityinen vastuu



Puhemies Anu Vehviläinen kiinnitti huomiota samaan asiaan. Hän sanoi koventuneen kielenkäytön puhuttavan ja huolettavan suomalaisia.

– Kun puhe on mustavalkoista huudon ja haukun virtaa, vaarana on, että sisältökin kärjistyy ja kärsii. Kovista ja uhkaavista sanoista voi olla lyhyt matka uhkaaviin ja koviin tekoihin.

Vehviläinen piti kansanedustajien vastuuta erityisen suurena suomalaisessa keskustelukulttuurissa.

– Puheitamme seuraavat suomalaiset koululaisista eläkeläisiin. Annamme mallia, luomme normia soveliaalle puhetavalle.

– Perustuslain mukaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä. Tässä on meille ohjetta ja neuvoa myös täysistuntosalin ulkopuolelle; yleisötilaisuuksiin, omiin kirjoituksiin ja sosiaaliseen mediaan.

Ratkaisu jokaisen korvien välissä



Koronasta Niinistö sanoi, että Suomessa sen torjunnassa on toistaiseksi onnistuttu varsin hyvin, ja paljon paremmin kuin monissa muissa maissa, vaikka rajoitukset ovat olleet niihin verrattuina lieviä.

– Taitaakin olla niin, että viime kädessä välttämättömin ratkaisu löytyy jokaisen korvien välistä. Omasta toiminnasta arjessa. Normaalielämän rajoittaminen käy pitkittyessään rankaksi ja raskaaksi. Mutta vielä rankempaa ja raskaampaa on sairastaminen tai läheisen menettäminen. Meistä jokaisen on edelleen jaksettava kantaa osansa vastuusta.

Tässäkin Niinistö vetosi kansanedustajien antaman esimerkin voimaan.

– Pidetään erimielisyyksien keskelläkin kiinni tästä yhteisen vastuun sanomasta. Vain yhdessä tästä selviämme. Sanoma luo myös toivoa. Yhdessä selviämme varmasti.