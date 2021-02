Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan pelissä miljardit ihmishenget.

Etelä-Afrikka ja Intia ovat tehneet ehdotuksen koronarokotteiden ja muiden lääketieteellisten tuotteiden monopoleista luopumisesta pandemian aikana. Maailman kauppajärjestö WTO käsittelee yli sadan köyhän maan tukemaa ehdotusta torstaina 4.2.

Vastapuolella ovat EU ja pieni joukko WTO:n varakkaita jäsenmaita Yhdysvalloista Sveitsiin.

Vasemmistoliiton meppi Silvia Modig esitti viime viikolla , että koronarokotteita pitää kohdella julkishyödykkeinä, koska EU on maksanut lääkeyhtiöille satoja miljoonia tuotantokapasiteetin laittamiseksi kuntoon.

Lääkärit Ilman Rajoja (MSF) kehotti keskiviikkona ehdotusta vastustavia varakkaita maita olemaan estämättä sitä. Järjestön mukaan poikkeukset immateriaalioikeuksiin voisivat pandemiassa pelastaa miljardeja ihmishenkiä. Hallitusten on osoitettava johtajuutta ja tehtävä patenteista luopumisesta totta.

– Näemme valtavan eron pandemian voittajien ja häviäjien välillä. Valtioiden on etsittävä kiireesti ratkaisuja tämän epätasa-arvon lopettamiseksi, sanoo MSF:n kansanterveysasiantuntija Sidney Wong järjestön tiedotteessa.

– Meillä on yksinkertainen viesti Etelä-Afrikan ja Intian ehdotusta vastustaville hallituksille: älkää estäkö sitä. Eri mailla ei ole tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Vaikka et hyödy ehdotuksesta itse tai ole siitä samaa mieltä, älä estä muita maita hyötymästä patenttivapautuksesta suojellakseen omaa kansaansa. Pandemia ei ole ohi ennen kuin se on ohi kaikille.

Ihmiselämä voittojen tilalle



Immateriaalioikeuksista vapauttamista koskevan ehdotuksen tarkoituksena on antaa maille mahdollisuus olla soveltamatta tai panematta täytäntöön patentteja ja muita yksinoikeuksia, jotka saattavat estää koronan lääketieteellisten tuotteiden kuten rokotteiden, testien ja lääkkeiden tuotantoa ja toimittamista, kunnes maailmanlaajuinen laumasuoja saavutetaan.

Jos ehdotus hyväksytään, se lähettäisi potentiaalisille valmistajille tärkeän signaalin, että he voivat alkaa tuottaa tarvittavia koronan lääketieteellisiä tuotteita pelkäämättä, että patentit tai muut monopolit estävät niitä.

MSF:n eteläafrikkalainen asiantuntija, tohtori Khosi Mavuso varoittaa pandemian kestävän kauemmin ilman universaalia, edullista ja tasapuolista lääketieteellisten työkalujen saatavuutta. Se vaikuttaa paitsi tautia sairastaviin ihmisiin, myös terveydenhuoltojärjestelmien kykyyn rokottaa sekä antaa hoitoa ja lääkkeitä muihin sairauksiin, mikä lisää kuolemia ja kärsimyksiä.

– Monopoleista luopumisella pyritään asettamaan etusijalle ihmiselämä yksityisten voittojen sijaan, joten kehotamme maita toimimaan nopeasti ja tekemään patenttivapaudesta totta.

Useat valtionpäämiehet ovat lausuneet, että tautiin kehitettyjä lääketieteellisiä tuotteita tulee kohdella maailmanlaajuisina julkishyödykkeinä. Käytännön toimia tämän edistämiseksi ei kuitenkaan ole nähty. Lääkeyhtiöt tekevät MSF:n mukaan edelleen salaisia kahdenvälisiä kaupallisia lisenssi- ja ostosopimuksia, jotka heikentävät haavoittuvien ja laiminlyötyjen väestöryhmien pääsyä lääkkeisiin ja rokotteisiin matalan tulotason maissa.

Mitä Suomi on tehnyt?



MSF:n asiantuntijan Leena Menghaneyn mukaan lääkeyritysten ainoa kiinnostus patenttijärjestelmään on aina ollut käyttää sitä liiketoimintastrategiana kilpailun estämiseksi, monopoliaseman ylläpitämiseksi ja hintojen pitämiseksi korkealla.

– Näin vaikeassa pandemiassa maiden, jotka ovat perinteisesti tukeneet lääkeyhtiöitä, on lopetettava liike-etujensa suojaaminen. Kehotamme ehdotusta vastustavia maita lopettamaan viivästystaktiikan käytön ja osoittamaan sen sijaan maailmanlaajuista solidaarisuutta.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toiminnanjohtaja Linda Konate kysyy, mitä Suomi on tehnyt edistääkseen lääketieteellisten innovaatioden, kuten rokotteiden saatavuutta kaikkialla maailmassa.

– Kello tikittää ja lukemattomia ihmishenkiä on vaarassa.