Lehtikuva/Emmi Korhonen

Eduskunnan puhemiehistö valittiin jatkamaan ennallaan.

Eduskunnassa on tarkoitus selvittää tarkemmin, millaista uhkailua kansanedustajat kokevat.

– Meillä on varmasti tarvetta oman talon puolelta selvittää uhkailuja ja tehdä vähän tarkempaa selvitystyötä siitä, minkälaisia kokemukset kaiken kaikkiaan ovat, sanoi eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) puhemiehistön tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Viime viikkoina on käynyt ilmi useampia tapauksia, joissa politiikan toimijoihin on kohdistunut häirintää tai uhkailua. Muun muassa MTV:n uutisten kysely tammikuun puolivälissä paljasti, että tällä vaalikaudella yli kolmannes istuva kansanedustaja on kokenut uhkailua. Asiaa koskevaan kyselyyn vastasi 105 kansanedustajaa.

– Se on aika vakava viesti. En halua liioitella sitä, mutta eduskunnan pitää itse tietää, mitä nämä uhkailut ovat, Vehviläinen sanoi.

Tietoturvakoulutusta kansanedustajille

Eduskunnan turvallisuuteen liittyy myös toinen vakava asia, joka aiheuttaa Vehviläisen mukaan lisätoimia: eduskuntaan syksyllä kohdistunut kyberhyökkäys, josta kerrottiin joulukuussa. Kansanedustajat ovat Vehviläisen mukaan saamassa tietoturvakoulutusta ainakin kyberturvallisuuskeskuksesta.

ILMOITUS

Koronaturvallisuuden nimissä eduskunnan toiminnassa jatketaan myös monenlaisia kokoontumisrajoituksia. Esimerkiksi täysistunnoissa jatketaan harvennetuin välein. Ministeriaitiossa kerrallaan istuvien ministerien määrää täytyy tiukentuneen turvavälisuosituksen vuoksi kutistaa.

Lisäksi maskisuositusta kiristetään niin, että myös puhujakorokkeella puhuessaan edustajat käyttäisivät kasvomaskia.

Varapuhemiehinä jatkavat Filatov ja Eerola

Eduskunnan kevätistuntokauden ensimmäisessä täysistunnossa tiistaina äänestettiin puhemiehistöstä. Ensimmäisenä varapuhemiehenä jatkaa Tarja Filatov (sd.) ja toisena varapuhemiehenä Juho Eerola (ps.).

Filatov valittiin ensimmäiseksi varapuhemieheksi joulun alla Antti Rinteen (sd.) siirryttyä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi sairauslomalle siirtyneen Johanna Ojala-Niemelän (sd.) tilalle.

Puhemies johtaa eduskunnan toimintaa yhdessä puhemiesneuvoston kanssa.

Valtiopäivien avajaiset ovat ohjelmassa keskiviikkona. Koronaturvallisuuden varmistamiseksi avajaisiin ei osallistu kansanedustajia eikä muita vieraita.