Lehtikuva/Thaer Ghanaim

Haasteena vaaleille on se, että Israel pitää palestiinalaisten poliittista toimintaa laittomana.

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja Palestiina-ystävyysryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien Palestiinan vaaleja. Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas ilmoitti perjantaina 15. tammikuuta, että palestiinalaisalueilla pidetään tänä vuonna vaalit. Ne olisivat ensimmäiset vaalit palestiinalaisalueilla yli 15 vuoteen.

– Vastuu vapaista ja oikeudenmukaisista vaaleista on palestiinalaisilla itsellään, mutta myös miehittäjämaa Israelilla ja kansainvälisellä yhteisöllä. On erittäin tärkeää, että Palestiinaan saadaan demokraattiset vaalit 15 vuoden tauon jälkeen, Honkasalo sanoo.

Parlamenttivaalit on määrä pitää toukokuun lopussa ja presidentinvaalit heinäkuun lopussa. Vaalien luvataan olevan oikeudenmukaiset, julkiset ja suorat. Vaalien järjestämisessä Palestiinalaisalueilla on kuitenkin monenlaisia haasteita.

Honkasalon mukaan menneen 15 vuoden aikana vaaleja on aina välillä yritetty järjestää, mutta yhtenä suurena ongelmana on ollut Hamasin ja Fatahin erimielisyydet. Nyt Hamas on toivottanut vaalit tervetulleeksi.

– Suurena haasteena vaalien järjestämiselle on se, että Israel pitää kaikkea palestiinalaisten poliittista toimintaa laittomana. Israel on kieltänyt palestiinalaishallinnon toiminnan Itä-Jerusalemissa ja on todennäköistä, ettei se salli äänestystä alueella, Honkasalo sanoo.

ILMOITUS

Euroopan unioni on ilmaissut tukensa vapaille, oikeudenmukaisille ja kattaville vaaleille sekä valmiutensa tukea vaaliprosessia. EU on myös vedonnut Israeliin, jotta se sallisi vaalien järjestämisen koko palestiinalaisalueella.

Honkasalo kysyy, miten Suomi aikoo osaltaan vaikuttaa siihen, että palestiinalaisalueilla saadaan järjestettyä vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit.

Toinen kysymys koskee sitä, miten Suomi osaltaan aikoo vaikuttaa siihen, että Israel sallii vaalien järjestämisen Itä-Jerusalemissa ja muualla palestiinalaisalueilla.