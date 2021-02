Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Iltalehden paljastamat sisäpiirin viestit kertovat, että puoluejohdon omastakin mielestä ”sillassa ollaan”.

Keskusta sai viime kuntavaaleissa 17,5 prosentin kannatuksen ja 2 824 valtuutettua. Se oli äänissä vasta kolmanneksi suurin puolue, mutta sai 1 334 valtuustopaikkaa enemmän kuin eniten ääniä saanut kokoomus.

Nyt puolueen kannatus on viimeisimmissä mittauksissa ollut 11 prosentin kieppeillä ja kannatuskärjessä olevat perussuomalaiset ovat herkeämättä juuri keskustan kimpussa. Keskustan edustajat saavat kuulla päivittäin olevansa punavihreiden apupuolueena ajamassa alas turvetuotantoa ja lisäämässä haja-asutusalueiden asukkaiden elinkustannuksia pienemmistä synneistä puhumattakaan.

Iltalehti julkaisi viikonvaihteessa haltuunsa saaman keskustan sisäpiirin vaikuttajien sähköpostikeskustelun, joka todistaa, että hätä on suuri ja niin on myös neuvottomuus.

”Pohjalla ollaan ja itsetunto yhä kadoksissa”, on puheenjohtaja Annika Saarikko kirjoittanut ryhmälle, jossa on 22 keskustan nykyistä ja entistä keskeistä vaikuttajaa.

Viestittely osoittaa, että perussuomalaisten esittämä haaste otetaan keskustassa tosissaan ja se on puolueen ykköshaaste, kun vaaleihin on runsaat 2,5 kuukautta.

Keskustavaikuttajat tuskailevat puolueen huonoa osaamista sosiaalisessa mediassa ja perinteisessäkin ollaan pinteessä.

”Tottahan se on, että mediatalot ovat puolensa valinneet. Vallitseva näkökulma keskustaan on apupuolue-kohtalo, ei siis suunnannäyttäjä”, kirjoittaa entinen pitkäaikainen puoluesihteeri, ministeri ja kansanedustaja Seppo Kääriäinen.

Sitran viime viikolla julkaisema selvitys puolueiden Twitter-viestinnästä viime eduskuntavaaleissa osoittaa, ettei keskusta nyt niin huono ole. Pikemminkin keskitasoa sekä viestinnän määrässä että vaikuttavuudessa ja paljon edellä SDP:tä, joka oli suurin puolue eduskuntavaaleissa.

Keskustan murheeksi perussuomalaisten viestintä on kuitenkin vaikuttavuudeltaan ylivoimaista.

Luvassa omaa profiloitumista



Keskustan heikko menestys muuttuu myös hallituksen murheeksi, jos se johtaa vakaviin pohdintoihin hallituksesta lähtemiseksi. Tämä on Jussi Halla-ahon päätavoite kuntavaaleissa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen vakuuttaa Helsingin Sanomissa , että lähtöaikeita ei ole eikä sellaista keskustelua käydä puolueen sisällä.

– Missään vaiheessa meidän kentältä ei ole tullut sellaista vakavaa esitystä, että hallituksesta tulisi lähteä.

Hallituksessa keskustaa hiertävät etenkin vihreät. Puolueen julkisista avauksista ollaan ”ärtyneitä”, Kurvinen kuvaa.

– He käyvät koko ajan julkista semmoista omaa politiikkaansa, jonka takia me joudumme kiusalliseen asemaan, vaikkei hallitus mitään päättäisikään, Kurvinen sanoo HS:ssä.

Vihreiden keskustaa ärsyttävät aloitteet koskevat ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikkaa.

Keskustan ja vihreiden nokittelu ilmastopolitiikasta on näkynyt hallituksessa alusta asti. Joulun alla puolueiden välille tuli uusi särö, kun keskustalaiset joutuivat vasten tahtoaan äänestämään ulkoministeri Pekka Haaviston luottamuksen puolesta.

Kuntavaalien lähestyessä keskusta aikoo nostaa profiiliaan asiakysymyksillä, joista osa lisää kitkaa vihreiden suuntaan.

”Tulemme lähiviikkoina myös ulos avauksilla liittyen hallituksen talouslinjaan, ylivelkaantumiseen, väestöpolitiikkaan, metsiin, nettiyhteyksiin ja nuorten oman kodin hankintaan”, Saarikko kertoo puolueen sisäpiirille.

Kivijalat kaatuvat yksi kerrallaan



Keskustan ongelmia lisää se, että koronan takia tupailtoja ja toritilaisuuksia ei voi pitää ennen vaaleja tai niitä järjestetään vain hyvin rajoitetusti.

Virtuaalitilaisuudet taas eivät tavoita kuin kourallisen varmoja keskustalaisia. Esimerkiksi eduskuntaryhmän talvikokousta toissa viikolla, jossa Saarikko ja Kurvinen kehuivat puolueen saavutuksia hallituksessa, seurasi Facebookin kautta vain 150 ihmistä.

Ei sitä seurannut juuri perinteinenkään media.

Entisen puoluesihteerin Pekka Perttulan mukaan keskusta on menettänyt kaksi kolmesta perinteisestä kivijalastaan, kun keskustalainen maakuntalehdistö on menetetty ja järjestökoneisto hiipunut. Nyt vaarassa on kolmas kivijalka, vahva asema kunnissa.

Ylen seuraava mielipidemittaus julkaistaneen tämän viikon lopulla. Keskustassa sitä odotetaan kauhulla.