Liban Sheikh: Häirintään ja vihatoimintaan on puututtava

Tammikuun lopulla Vasemmistonuoret tiedotti, että järjestö on ottanut säilytykseen hävittämisuhan alla olleen taideteoksen. Kyseessä on vuonna 2019 kohua herättänyt graffititeos, joka kuvaa Donald Trumpia ampumassa itseään päähän.

Tiedotetta seurasi keskustelu, joka sisällöllisesti oli pääasiassa pöyristelyä, hiljentämisyrityksiä ja vihapuhetta. Graffititeos on katutaidetta, joka symboloi ihmisvihamielistä politiikkaa taiteen keinoin. Jos poliittinen taide on ikävää, niin miltähän mahtaa tuntua niistä heistä, joita Trumpin rasistinen tai koronapandemiaa laiminlyövä politiikka on ihan oikeasti tappanut? Keskustelu Trump-graffitin ympärillä kuvastaa aikaa, jossa ihmisille tuhoisan politiikan kuvaaminen taiteen keinoin herättää suuremman skandaalin kuin politiikka itsessään.

Trumpille tunnusomainen vihan politiikka on kasvussa Suomessakin. Tässä kuussa uutisoitiin esimerkiksi Oulun vihreiden toimiston ikkunoiden töhrimisestä hakaristein ja tappouhkauksin. Samalla perussuomalainen nuoriso käynnisti puoluejohdon tuella häirintäkampanjan puolueen kanssa eri mieltä olevien opettajien targetoinniksi. Voidaan siis sanoa, että äärioikeiston häirintä uhkaa tällä hetkellä perusoikeuksia sekä rakentaa epäluottamusta yhteiskuntaan monella eri tasolla. Rasistinen ja ihmisvihamielinen politiikka ei ole enää vain internetin syövereissä: se on jo normaali osa päivänpolitiikkaa.

Suomessa on aika herätä poliittisen häirinnän vakavuuteen. Jokainen vihamielinen hyökkäys on hyökkäys koko demokratiaa kohtaan.

Eräs hyvä tapa viedä alustaa radikaalioikeiston toiminnalta on tuoda esiin toiminnan taustalla olevat valkoisen ylivallan suojelijat ja rahoittajat. Tätä työtä edisti esimerkiksi Vasemmistonuorten julkaisu (22.1.), jossa kehotetaan boikotoimaan uusnatsiyhteyksistä tunnettua tavaratalo Kärkkäistä. Pöyristelyn sijaan tarvitsemmekin konkreettisia toimia rasismin ja ihmisvihan kitkemiseksi yhteiskunnan jokaisella tasolla.

Kohti vaalikevättä 2021 ilman vihaa.

Kirjoittaja on Vasemmistonuorten puheenjohtaja.