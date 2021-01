Pekka Pajuvirta

Vasemmistoliiton perustamisella haluttiin päästä eroon ideologisesta romutavarasta jota SKP:n ja SKDL:n vintille oli vuosien varrella kertynyt, kirjoitti puolueen perustamisvaiheen keskeinen ideanikkari Matti Hokkanen KU:ssa 30.1.2001.

Kymmenen vuotta ei ole siivoukseen riittänyt, hän jatkoi.

”Ymmärtääkseni ainoa keino, jolla Vasemmistoliitto vähitellen välttyy tulemasta yhdistetyksi totaalikommunismin inhottaviin ominaisuuksiin on se, että me 70-lukulaiset kirvoitamme otteemme puolueen johdosta ja näkyvistä tehtävistä ja luovutamme puolueen vastikkeetta seuraavalle sukupolvelle. He kykenevät kyllä tekemään omat virheensä ilman ohjaustammekin.”

Vasemmistoliitto tulisi siis tavallaan perustaa uudelleen, Hokkanen ehdotti. Kesäkuun puoluekokouksessa puolue ”luovutetaan” Suvi-Anne Siimekselle, hänen ikätovereilleen ja sitäkin nuoremmille, kuului Hokkasen viesti.