Vasemmistoliiton kannattajien kymmenen tärkeintä teemaa Terveyspalvelut Syrjäytyminen, köyhyys Koronaepidemian torjunta Vanhusten huolto Ympäristön- ja luonnonsuojelu Peruskoulut Kirjastopalvelut Sote-uudistus Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset Joukkoliikenne Lähde: KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus, jonka toteutti Kantar TNS Oy marras-joulukuun vaihteessa

Kommentti: Huhtikuun kuntavaalit käydään poikkeuksellisissa oloissa koronaepidemian varjossa. Voi vain arvailla, miten korona vaikuttaa äänestämiseen.

Kuntavaalit puhuttavat hallituksessakin vielä ennen vaaleja, mutta mitään merkkejä vaalien siirtämisestä ei ole nähtävissä. Tätäkin on perätty.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on todennut julkisuudessa, että vaaleja on järjestetty koronapandemian aikana jopa vaikeammassa koronatilanteessa. Vaalikampanjointi käydään kuitenkin todennäköisesti pääsääntöisesti sosiaalisessa mediassa.

Tänään julkaistun KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaiskyselyn mukaan kansalaiset vaikuttavat varsin yksituumaisilta. Vaaliteemoista terveyspalvelut, vanhusten huolto, peruskoulut ja kotikunnan talous sijoittuvat kymmenen kärkeen riippumatta puoluetaustasta.

Kansalaisille kärkiteemat ovat samoja kestoaiheita kuin eduskuntavaaleissa. Koronaepidemia on noussut uutena huolenaiheiden listalle Sen sijaan perussuomalaisten omille kannattajilleen markkinoima kärkiteema maahanmuutto muiden puolueiden kannattajilla häntäpäässä.

Koronatuki vahvisti kuntataloutta

Koronaepidemian torjunta uutena asiana on kansalaisille tärkeimpien kuntavaaliteemojen joukossa. Koronaepidemia saattaa tuoda vielä vaaleissa yllättäviä käänteitä. Yhdysvalloissa koronapandemia antoi viimeisen iskun presidentti Trumpille.

Kevään epidemian huipun osuessa huhtikuulle se vaikuttaisi väistämättä jossain määrin äänestysaktiivisuuteen. Paljon onkin kiinni, miten kyetään vahvistamaan mielikuvaa terveysturvallisesta äänestämisestä.

Oppositio ei saanut kuntien taloudesta lyöntiasetta hallitusta vastaan. Kokoomuslaiset ja perussuomalaiset ovat kuin kaksi marjaa tässä asiassa. Näiden puolueiden kannattajat ovat huolissaan kotikuntansa velkaantumisesta muita useammin.

Hallituksen koronatuki on kuitenkin vahvistanut kuntataloutta 700 miljoonaa euroa. Marin on joutunut jopa puolustamaan valtion kunnille suunnattua avokätistä korontukea. Vielä on ennen aikaista sanoa, miten kunnat loppupelissä selviytyvät koronaepidemiasta.

Suurin mullistus tapahtuu sotepalveluissa

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajia kiinnostaa muita enemmän ajankohtainen soteuudistus. Sinänsä soteuudistuksen piiriin kuuluvat terveyspalvelut ja vanhusten hoiva ovat kansalaisten huolen aiheena.

Soteuudistus tulee olemaan koko seuraavan kauden merkittävin asia kuntatalouden ohella. Hallituksen tavoitteena on saada sotelaki voimaan heinäkuun alussa, mutta nyt soteuudistus on nyt eduskunnan käsissä.

Huhtikuussa valittavilla valtuutetuilla sotepalvelujen uudelleen järjestelyt alkavat jo syyskuussa, jos hallituksen aikataulu pitää. Tuolloin käynnistyy hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevien väliaikaisten valmistelutoimielinten työ.

Uusilla valtuutetuilla sotepalvelujen uudelleen järjestelyt alkavat jo syyskuussa, jos sote pääsee maaliin eduskunnassa.

Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnista hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa, jos eduskunta saa soten maaliin. Sote keventää myös veroprosenttien nousupainetta. Koko maassa nousupaine kevenisi 0,8 veroprosenttiyksiköllä.

Soten toteutuessa kaikissa maakunnissa veroprosentin nousupaine vähenee, mutta nousupaine jää. Soten vaikutus kuntatalouteen näkyy etenkin kehyskuntien ja suurten kaupunkien kohdalla vasta, kun ikääntymisen ja samalla palveluntarpeen kasvu on kunnissa arkipäivää.

Punavihreät osin samoilla teemoilla ja samojen äänestäjien äärellä



Vasemmistoliiton kannattajien odotukset kohdentuvat muita voimakkaammin kirjasto- ja kulttuuripalveluihin, ympäristön- ja luonnonsuojeluun, joukkoliikenteeseen sekä syrjäytymiseen ja köyhyyteen.

Ainoastaan vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajan nostavat kymmenen tärkeimmän teeman joukkoon ympäristön- ja luonnonsuojelun. Kaikkien muiden puolueiden kannattajien listoilta se loistaa poissa olollaan.

SDP:n johto on puhunut ilmastonmuutoksen tärkeydestä, mutta kannattajat näyttävät tulevan tässä asiassa resiinalla perässä. Puolue on perinteisesti korostanut kuntapalvelujen merkitystä.

Sekä SDP:n, vasemmistoliiton että vihreiden kannattajat painottavat joukkoliikenteen merkitystä. Puolueiden profiileissa on monia saman tyyppisiä piirteitä, vaikka painotukset teemoissa, puolueen johtamisessa ja arvoissa vaihtelevat.

Moni äänestäjä valitseekin näiden kolmen puolueen välillä. Viime kuntavaaleissa vihreät ja vasemmistoliitto saivat vaalivoiton. Vasemmistoliiton kannalta puheenjohtaja Li Anderssonin merkitys vaalitulokselle oli vakuuttava.

