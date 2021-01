Tommi Taipalus

Oikeus terveyteen on ihmisoikeus, joka on tärkeämpi ja merkittävämpi kuin lääkeyhtiöiden oikeus tehdä voittoa, kirjoittaa vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja Minna Minkkinen kolumnissaan.

Odotan kuumeisesti, että tulee vuoroni saada koronarokote. Työskentelen sosiaalialalla, joten olen ammattilaisryhmistä loppupäässä saamassa rokotetta. Luotan rokotteiden turvallisuuteen, mutta en luota lääketeollisuuden eettisyyteen. On irvokasta, että samaan aikaan rikkaissa maissa, kuten Suomessa, osa väestöstä pelkää rokotteen turvallisuutta, kun taas osalle maailman väestöstä rokotteen saamista saatetaan joutua odottamaan vuosia.

Koronapandemiassa on kyse koko maailmaa koskettavasta asiasta. Silloin on selvää, että myös rokotteen on oltava kaikkien saatavilla. Ei riitä, että vain rikkaat maat saavat rokotteita, sillä se ei poista koronaa koko maailmasta. Se kai on meidän tavoitteemme? Rikkaat maat ovat törkeästi kahmineet itselleen rokotevarauksia, ja köyhimmille maille on jäämässä jämät.

Kaikki ihmiset eivät pysty eristäytymään ja noudattamaan turvavälejä. Esimerkiksi pakolaisleirit ovat paikkoja, joissa eletään erittäin ahtaasti ja vailla mahdollisuuksia korkeaan hygieniatasoon. Jo nyt puolella maailman väestöstä ei ole pääsyä tarvitsemaansa terveydenhuoltoon. Ei siis riitä, että saamme kaikille rokotteet, vaan on myös varmistettava pääsy kunkin tarvitsemaan hoitoon ilman, että se ajaa yksilön köyhyyteen. WHO:n ja maailmanpankin mukaan vuosittain sata miljoonaa ihmistä joutuu köyhyyteen terveydenhuoltokulujen vuoksi. Tilanne on kestämätön.

Pandemian alettua oli itselläni hetken ajatus, että tämä voisi olla uuden alku. Ei se kyllä nyt siltä näytä. Markkinat toimivat, kuten markkinat toimivat, tehden päätöksiä jotka rikastuttavat yhtä prosenttia maailmasta. Jos lääketeollisuudella olisi tavoitteena saada tämä pandemia ja seuraava pandemia kuriin, ei se panttaisi patenttiaan vaan mahdollistaisi sen, että maailman kaikki rokotteita valmistavat laboratoriot pyörisivät täysteholla niin kauan, että kaikki ihmiset on rokotettu. Oikeus terveyteen on ihmisoikeus, joka on tärkeämpi ja merkittävämpi kuin lääkeyhtiöiden oikeus tehdä voittoa.

Läpinäkyvyys lääketieteessä ja lääketeollisuudessa on oikeudenmukaista, ja se voi parhaimmillaan myös vähentää rokotuksiin liittyviä pelkoja ja harhaluuloja. Meidän on yhtä aikaa saatava rokote kaikkialle maailmaan ja saatava ihmiset luottamaan ja ottamaan rokote.