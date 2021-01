Lehtikuva/Markku Ulander

Maan kaikista tartunnoista yli puolet Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa

Suomessa on raportoitu 363 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 4 491 tartuntaa, mikä on 983 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Tartuntojen lisääntyessä myös taudin ilmaantuvuusluku jatkaa kasvuaan. Koko maan ilmaantuvuusluku on liki 79 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Suurin ilmaantuvuusluku on yhä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lähes 132. Pienin ilmaantuvuus on Itä-Savon sairaanhoitopiirin 15 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Uusia koronatestejä noin 7 000

ILMOITUS

Yhteensä Suomessa on todettu epidemian alusta asti 44 402 koronatartuntaa. Niistä hieman yli puolet eli runsaat 22 000 on kirjattu pääkaupunkisedun kolmessa isossa kaupungissa, Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Helsingissä on todettu nyt lähes 13 000 koronatartuntaa.

Suomessa tehtyjen koronatestien määrä kasvoi vuorokaudessa hieman yli 7 000:lla. Testejä on tehty lähes 2,8 miljoonaa.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia oli eiliseen mennessä raportoitu 664. Sairaalahoidossa oli eilen 138 ihmistä, joista tehohoidossa 22.