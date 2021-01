Lehtikuva/Eija Kontio

Kommentti: Kun tutkimus osoittaa kotitalousvähennyksen toimivan osin huonosti, on tulos väärä ja arkikokemus kelpaa. Sosiaaliturvaleikkauksissa arkikokemukset ovat pääkirjoitustoimittajien mielestä helposti vääriä.

Pari päivää sitten julkaistusta kotitalousvähennystä käsitelleestä tutkimuksesta on riittänyt keskustelua tällä viikolla. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksessa todettiin, ettei tuki paranna työllisyyttä tai kitke harmaata taloutta eli veronkiertoa.

Käytännössä tutkimus tiivisti, että kotitalousvähennyksestä on kyse hyvätuloisille suunnatusta verohelpotuksesta. Tätä tulosta on monen ollut vaikea sulattaa.

Tässä kirjoituksessa ei oteta kantaa akateemiseen kritiikkiin, jota ovat esittäneet muun muassa Helsingin yliopiston taloustieteen professori Roope Uusitalo ja keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki.

Sen sijaan eri lehtien pääkirjoitustoimittajat ovat ottaneet tutkimuksen kohteeksi vähintäänkin mielenkiintoisella kulmalla. Tutkimustulos on väärä, koska se ei vastaa arkikokemuksia

Tätä lähestymistapaa voi pitää ainakin hieman ongelmallisena. Kun tutkimustulos on väärä, ei se näytä kelpaavan pääkirjoitustoimittajille.

Sen sijaan paljon huonommin lasketut erilaisten päätösten työllisyysvaikutuksista kelpaavat kyllä. Kun niitä yrittää kritisoida, vastauksena on, että nämähän perustuvat tiukkaan dataan.

Sosiaaliturvan leikkauksissa ei leikkauksen kohteeksi joutuvan ihmisen arkikokemus kelpaa. Samaan asiaan kiinnitti huomiota myös Helsingin yliopiston poliittisen historian tutkijatohtori Ilkka Kärrylä.

Arkikokemuksen heikkous tutkimukseen verrattuna kyllä tunnustetaan lehdistössä, kun puhutaan vaikkapa sosiaaliturvan leikkaamisen työllisyysvaikutuksista. Vai onko mielikuvani väärä?

https://t.co/rmoB4XKc19 — Ilkka Kärrylä (@IKarryla) January 28, 2021

Kotitalousvähennys ja

aktiivimalli

Kotitalousvähennuskeskustelua on hyvä verrata viime vaalikaudella sorvattuun aktiivimalliin, jota kritisoitiin vasemmiston riveistä monin tavoin.Sen muun muassa nähtiin kurittavan hyvin laajaa joukkoa, vaikka nämä olisivat tehneet kaikkensa työllistyäkseen.

Nämä puheet eivät kelvanneet, koska ne eivät – vielä silloin – perustuneet tutkimuksiin. Sen sijaan ”arkikokemukset” laiskoista työttömistä kyllä kelpasivat.

Pääkirjoitustoimittajien ja muiden erikoistoimittajien soisi päättävän, milloin tutkimuksen tulokset kelpaavat ja milloin. Tietysti helpointa olisi tunnustaa, että kaikkiin liittyy epävarmuuksia.

Mitä tulee itse kotitalousvähennykseen, on varmasti selvää, että sitä käyttävät enemmän hyvätuloiset. Vähennystä voi kannattaa ja sitä voi vastustaa, molemmille löytyy kyllä perusteet.

Kotitalousvähennyksestä on käyty viime päivät myös paljon hyvää keskustelua, ja sen muuttamista paremmin toimivaksi on ehdotettu eri puolueiden riveistä. Sitä on helppo kannattaa.