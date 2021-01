Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Koronarokotteen saaneita on yli 117 000.

Koronavirusrokotteen on saanut Suomessa runsaat 117 000 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yli 70-vuotiaista 35 000 on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

THL:n tänään ilmoittamat luvut ovat noin 7 000 enemmän kuin eilen.

Eniten rokotteita on annettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa ainakin yhden rokoteannoksen on saanut yli 32 000 ihmistä. Pirkanmaalla rokotettujen määrä on yli 15 000 ja Varsinais-Suomessa hieman yli 13 000.

Toisen rokoteannoksen on saanut tähän mennessä yli 9 000 ihmistä koko Suomessa.

Tampereella tartuntoja syöpäosastolla

Tays Keskussairaalan syöpätautien osastolla RS2 ja Hatanpään neurologisella osastolla HNE2 on todettu koronavirustartuntoja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan.

ILMOITUS

Syöpätautien osastolla koronatartunnat on todettu kahdella potilaalla ja neljällä työntekijällä. Neurologisella osastolla tartuntoja on todettu kolmella työntekijällä ja kolmella potilaalla.

Tartuntatapausten vuoksi osastoille ei tällä hetkellä oteta uusia potilaita, vaan heitä hoidetaan muilla osastoilla. Sairaalahoitoa vaativat koronapotilaat on siirretty kyseisiltä osastoilta koronapotilaille tarkoitetuille kohorttiosastoille.

Osastojen tartuntatapaukset liittyvät toisiinsa. Taustalla on todennäköisesti oireettomaan koronatapaukseen liittyvä tartuntaketju.

Tays jatkaa tartuntaketjun selvitystä.

Lähes 500 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu tänään 496 uutta koronavirustartuntaa, THL kertoo.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 4 281 uutta tartuntaa. Luku on 804 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viimeisen seitsemän vuorokauden aikana tartuntoja on raportoitu 2 450, joka on 619 tartuntaa enemmän kuin aiemmalla vastaavalla ajanjaksolla.

Yhteensä Suomessa on todettu epidemian alun jälkeen 43 616 koronatartuntaa.

THL kertoo myöhemmin tänään koronaviruksen vuoksi sairaalassa olevien potilaiden määrän sekä mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista.

Koronan pelko huolestuttaa sote-alalla

Tuore Työterveyslaitoksen kysely paljastaa, että keskimäärin joka kolmas sote-alan työntekijä on pelännyt terveytensä puolesta työssään koronaviruksen takia. Eniten terveytensä puolesta pelkäsivät röntgenhoitajat, joista 47 prosenttia kertoi peloistaan. Toiseksi eniten peloistaan kertoivat sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt, joista 41 prosenttia kertoi pelkäävänsä.

Kolmantena ryhmänä olivat laboratoriotyöntekijät, joista 35 prosenttia ilmaisi pelkäävänsä. Neljänneksi eniten pelkäsivät lähi- ja perushoitajat.

Erityisesti nuorten työntekijöiden jaksaminen ja palautuminen huolestuttaa kyselyn laatijoita. Alle 30-vuotiaista työntekijöistä vain 27 prosenttia palautuu tutkimusjohtaja Jaana Laitisen mukaan hyvin. Vastaava luku yli 60-vuotiailla työntekijöillä on 38 prosenttia.