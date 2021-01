Lehtikuva/Odd Andersen

”Tuulen tuomia” voittoja toivat kilpailijoiden katoaminen ja yhteiskuntien riippuvuus heidän tuotteistaan.

Yhdysvaltain 660 rikkaimman ihmisen yhteen laskettu varallisuus on lisääntynyt 1,1 biljoonalla dollarilla, noin 900 miljardilla eurolla, sen jälkeen, kun Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronaviruspandemian maaliskuussa 2020. Näin kertoo raportissaan amerikkalainen ajatushautomo Institute for Policy Studies (IPS), josta uutisoi The Guardian -lehti.

Amerikkalaismiljardöörien omaisuus on kasvanut 39 prosenttia viime vuoden maaliskuun jälkeen.

Talouslehti Forbesin mukaan Yhdysvalloissa oli 614 miljardööriä ennen pandemiaa ja nyt heitä on 46 enemmän.

IPS:n johtaja Chuck Collins sanoo miljardöörien saaneen ennen näkemättömiä ”tuulen tuomia” voittoja pandemian aikana. Ne ovat syntyneet toisaalta kilpailijoiden jouduttua sulkemaan toimintojaan ja toisaalta siitä, että yhteiskunnat ovat riippuvaisia heidän teknologioistaan ja palveluistaan.

Collinsin mukaan voitot pitäisi verottaa pois ja rahoittaa sillä tavalla jälleenrakennusta. Vajaan vuoden aikana kerääntyneillä lisävoitoilla voitaisiin rahoittaa presidentti Joe Bidenin suunnittelema elvytys ja silti rikkaimpien taloudellinen tilanne ei olisi sen huonompi kuin ennen pandemiaa.

Elon Musk nyt rikkain mies



Frank Clemente amerikkalaisesta reilua verotusta ajavasta Americans for Tax Fairness -järjestöstä vertasi, että eniten pandemiasta kärsineet ovat värillisiä ja matalapalkka-alojen työntekijöitä, ja lähes kaikki eniten hyötyneet ovat valkoisia.

Eniten koronan aikana rikastunut on Tesla-yhtiön perustaja Elon Musk, joka omistaa 20 prosenttia yhtiön osakkeista. Pandemian alettua sijoittajat ryntäsivät ostamaan sähköautoyhtiön osakkeita niin, että Musk nousi viime vuoden alun sijalta 35 tämän vuoden alun rikkaimmaksi mieheksi koko maailmassa.

660 amerikkalaismiljardöörin yhteenlaskettu varallisuus on 4,1 biljoonaa dollaria, 3,3 biljoonaa euroa. Se on kaksi kolmasosaa enemmän kuin Yhdysvaltain köyhimmän puoliskon eli 165 miljoonan ihmisen yhteen laskettu varallisuus.

Juttua korjattu 27.1. kello 12.43 ja 14.32: varallisuuserät korjattu biljooniksi ja valuuttamuunnoksia tarkistettu.