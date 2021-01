Lehtikuva/Markku Ulander

Hallitus on neuvotteluissaan päättänyt päivittää hybridistrategian toimintasuunnitelmaa kolmella tasolla, jotta muuntovirusten leviämistä voidaan estää ennakoivasti. Tällä hetkellä ollaan tasolla yksi, jolloin kaikki leviämisvaiheen toimenpiteet on otettava täysimääräisesti käyttöön leviämisvaiheessa olevilla alueilla. Voimassaolevien rajoitusten on pysyttävä vähintään nykyisellä tasolla, kunnes toimien vaikuttavuutta on voitu arvioida.

Tasolla kaksi tavoitteena on nopea ja voimakas kontaktien vähentäminen koko maassa. Kokoontumisrajoitusten suurinta sallittua henkilömäärää voidaan pienentää. Koko maassa voi tulla käyttöön myös laajin mahdollinen etätyösuositus ja maskisuositus.

Tasolla kolme otetaan käyttöön poikkeusolot ja liikkumisrajoitukset edellisten toimien lisäksi. Tätä vältetään pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan viimeiseen asti.