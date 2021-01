Lehtikuva/Kirill Kudryavtsev

Pelottelu ei toimi enää, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Venäjällä koettiin lauantaina suurimmat hallinnon vastaiset mielenosoitukset vuosiin. Ero edellisiin vuoden 2017 mielenosoituksiin oli siinä, että osanottajia oli tuhansittain muuallakin kuin Moskovassa ja Pietarissa.

Venäläinen politiikan tutkija Andrei Koleshnikov kirjoitti Twitterissä Kremlin aliarvioineen Aleksei Navalnyin kannatuksen.

Jotain uutta on ilmassa. Koleshnikovin mukaan 44 prosenttia mielenosoittajista oli ensikertalaisia ja mielenosoittajien keski-ikä oli 30 vuotta. Näin vaikka mielenosoitukset on tehty uudella lainsäädännöllä käytännössä laittomiksi maan perustuslain vastaisesti.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo lauantain mielenosoitusten olleen suurimmat Neuvostoliiton jälkeisenä aikana.

– Nyt nähdään, että samalla agendalla ja samalla teemalla näkyy systeemin vastustus kaikkialla Venäjällä. Tässä mielessä yhdyn siihen, että tämä on uutta.

ILMOITUS

Lassilan mukaan Venäjällä on käynnissä peruuttamaton asenneilmapiirin muutos. Sitä ei synnyttänyt Navalnyin paluu Moskovaan, vaan pidemmän aikavälin muutos.

– Se on peruuttamaton juuri siksi, että minun on vaikea nähdä, että nykyhallinto pystyisi otteillaan luomaan nahkaansa uudelleen.

Kun Lassila kuvaa Venäjän nykyhallintoa, mieleen tulee väkisin Leonid Breshnevin ”pysähtyneisyyden kausi”. Itse hän mainitsee myös tämän seuraajan Juri Andropovin, jonka lyhyellä valtakaudella toisinajattelijoita ja esimerkiksi nuorisokulttuuria tukahdutettiin kovin ottein.

– Se on hyvin sukupolvettunutta. Poliittinen johto alkaa seniilistyä, katsoo maailmaa neuvostoaikaisten sabluunoiden läpi, jotka vahvistuvat entisestään tietyn tyyppisessä uhatuksi olemisen tunteessa. Se näkyy kaikessa siinä, miten kansalaisyhteiskuntaa katsotaan.

– Nuorempi polvi katsoo maailmaa aika toisenlaisesti, se on internet-sukupolvi.

Surkuhupaisaa reagointia



Lassila ei kuitenkaan vertaa hallinnon kovia otteita Neuvostoliiton kuolinkouristuksiin. Sen hän kuitenkin sanoo, että Putinin hallinnon populaari legitimiteetti on henkitoreissaan. Krimin valtauksen jälkeisestä lyhyestä hurmoksesta ei ole juuri mitään jäljellä.

Hallitsevan regiimin tuoreimpia reaktioita lauantain protesteihin Lassila kutsuu surkuhupaisiksi.

– Sen mukaan pitää lisätä lasten kasvatus- ja valistustyötä aivan samoin kuin Breshnevin ajan sabluunoilla kouluissa. Se menee kuin kuuroille korville, mutta edelleen siihen uskotaan. Olen seurannut patrioottisen ja ryhtinuorison kasvatusta Venäjällä. Kun käy ilmi, että se ei laadullisesti toimi, niin ratkaisu on, että sitä lisätään. Tämä on hyvin tyypillinen Venäjän hallinnon toimintatapa.

Se on myös tyypillinen turvallisuus-, järjestys- ja puolustusorganisaatioiden ihmisistä koostuvien silovikkien tapa, Lassila kertoo. Heitä ei kiinnosta esimerkiksi se, miltä mielenosoittajien pamputtaminen näyttää lännen silmissä.

– He eivät tunnu ymmärtävän sitä, mitä Valko-Venäjällä nähtiin: mitä enemmän ihmisiä pamputetaan, sitä enemmän se todennäköisesti mobilisoi ihmisiä kadulle.

Silovikeilla nyt niskalenkki



Turvallisuusjoukkojen otteet mielenosoittajia vastaan olivat rajuja. Uutiskuvissa näkyy verisiä päitä ja mielenosoitusta Ylen tv-uutisille selostanut Erkka Mikkonenkin sai pampusta. Kansalaisverkosto OVD Info raportoi, että kiinni otettuja oli yli 3 500.

Lassilan mukaan kovat otteet heijastavat silovikkien maailmankuvaa. Uskotaan vakaasti, että pelottelun politiikka tehoaa.

– Se kuvaa minusta sellaista maailmankuvallista tapaa nähdä asiat, että kansalaisissa ei ole mitään sisäsyntyistä, vilpitöntä tyytymättömyyttä. Jos kansalainen on tyytymätön, niin hänet on aina manipuloinut joku korkeampi voima.

Hän uskoo, että silovikeilla on niskalenkki ja selkeä valta tämän tyyppisistä päätöksistä maan eri voimaryhmittymien sisällä. Muita ovat presidentinhallinnon tiimi sekä teollisuus- ja pankkiiripiirit.

Jatkoa seuraa, noudatetaanko käskyjä?



Toisena uutena asiana protestien laajuuden lisäksi Lassila pitää juuri mielenosoittajien pelottomuutta.

– Pelottelu ei toimi enää. Ihmiset ovat oikeasti valmiita riskeeraamaan itseään.

– Jatkoa seuraa, se on aivan varmaa, mutta on jännä nähdä, millaiseksi tämä dynamiikka kehittyy.

Navalnyin kannattajat aikovat järjestää ensi viikonloppuna uusia mielenosoituksia. Jussi Lassila odottaa kiinnostuneena, tullaanko kaikkia käskyjä noudattamaan jatkossa. Ovatko viranomaiset valmiita pamputtamaan naisia, lapsia ja vanhuksia?

Navalnyin suojakerroin parani



Nopeaa käännettä Venäjällä ei ole näköpiirissä, mutta lauantaina alkanut mielenosoitusliike tullaan näkemään yhdeksi osaksi tapahtumia siinä vaiheessa, kun Putin astuu syrjään tai nykyhallinto kriisiytyy muuten, Lassila sanoo.

– Meidän ei tule luoda katteetonta optimismia, että nyt se tapahtuu. Se on mahdollista, mutta pidän todennäköisempänä, että tämä on nyt yksi erä. Aivan samalla tavalla Valko-Venäjällä Lukashenka on aika ehtoopuolella. Nyt on suvantovaihe, mutta hänen uskottavuutensa on heikko joka suuntaan ja hän tuskin pystyy kääntämään omaa asemaansa Valko-Venäjällä muutoin kuin rautanyrkkiotteella, joka tuskin veisi kovin pitkälle.

– Modernit autoritaariset hallinnot toimivat niin, että pitää pystyä lunastamaan oikeutuksensa myös pehmeämmin keinoin eikä pelkällä pelolla ja vankileireillä. Pitää olla työpaikkoja ja taloudellista tulevaisuusvarmuutta, joka on ollut Putininkin selkänoja, mutta ei taustalla ole mikään aktiivisten tukijoiden hurmoshenkinen joukko.

Navalnyi odottaa tuomiota helmikuun alussa, mutta lauantain mielenosoitusten Lassila uskoo lisäävän hänen suojakerrointaan säilyä elossa vankeudessa. Voi tulla kymmenenkin vuoden vankeustuomio, mutta sitä ei haluta, että hänelle tapahtuisi jotain. Navalnyin status nousi niin, että mikään rivivanki hänestä ei tule.

– Kremlillä on mennyt raskaasti pieleen ajatus, että Navalnyi pitäisi pystyä marginalisoimaan. Tapahtui päinvastoin ja hänestä tuli lisäksi iso kansainvälinen ongelma. En sulkisi pois sitä, että Kreml saattaa yrittää järjestää Navalnyin ulos maasta eikä palaamaan koska takaisin, mutta hänhän ei lähde.