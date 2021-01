Fernando Frazão/Agência Brasil

Yli 200 000 koronakuolemaa ei säikytä Brasilian presidenttiä.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on koko ajan vähätellyt koronaviruksen vaikutuksia ja viime aikoina suhtautunut pilkallisesti myös rokotteisiin. Sen sijaan hän luottaa rajattomasti aseisiin ja sotilaisiin.

Äärioikeistolainen ja sotilastaustainen Bolsonaro on johtanut 213 miljoonan asukkaan Brasiliaa vuoden 2019 alusta. Päivälehti O Globon mukaan hän on kahden virkavuotensa aikana osallistunut 24 tilaisuuteen, jossa on ylennetty sotilaita tai poliiseja.

Joulukuisissa Rio de Janeiron sotilaspoliisien valmistujaisissa hän julisti: ”Lehdistö ei koskaan ole totuuden, kunnian ja lain puolella. Se on aina teitä vastaan.”

Bolsonaron mukaan sosiaalinen media kertoo totuuden eikä levitä valeuutisia, kuten Brasilian lehdistö.

Talous etusijalla



Joulukuun lopulla presidentti esti vetollaan parlamenttia antamasta rahoitusta koronarokotteisiin ja muihin torjuntatoimiin. Uusien sotilaslentokoneiden ja ydinsukellusveneen hankinta saivat hänen hyväksyntänsä.

Samaan aikaan koronaan kuolleiden määrä Brasiliassa hipoi 200 000:ta ja nousi marraskuusta joulukuuhun 65 prosenttia. Tänä vuonna 200 000:n raja on ylittynyt ja päivittäin menehtyy jopa yli tuhat ihmistä.

Bolsonaro on vastustanut sulkutoimia, koska ne vahingoittavat taloutta, ja jättänyt koronan hoidon osavaltioiden ja kuntien harteille. Joulukuun puolivälissä hän vakuutti, että pandemia lähestyy loppuaan.

Talousministeri Paulo Guedes on puolestaan arvioinut, ettei taloutta saada kuntoon ilman laajoja rokotuksia.

Hallitus on suhtautunut nihkeästi Kiinasta ostetun Coronavac-rokotteen jakeluun, koska se on ”kommunistista” ja sen tilasi São Paulon osavaltio, jonka kuvernööri João Doria on Bolsonaron poliittinen vastustaja.

Kenraali terveysministerinä



Brasilian terveysministeriö on sotilaiden valvonnassa. Ministerinä on kenraali Eduardo Pazuello, joka on nimittänyt kymmeniä asetovereitaan pandemian hoidon avaintehtäviin.

Marraskuussa São Paulon lentokentän varastosta löytyi hylättyinä 6,9 miljoonaa koronatestipakkausta, joiden käyttöikä oli juuri päättymässä. Nyt pelätään, että myös rokotukset viivästyvät kehnon suunnittelun vuoksi.

Terveysministeriö yritti joulukuun lopulla ostaa 331 miljoonaa injektioruiskua, mutta onnistui saamaan vain 7,9 miljoonaa. Myyjät valittivat Brasilian tarjonneen liian alhaista hintaa.

Bolsonaron hallituksen 23 ministeristä 11:llä on sotilastausta. Huolestuttavaa vauhtia hupenevan Amazonin sademetsän valvonnasta vastaa 19 sotilaan muodostama neuvosto, jota johtaa varapresidentti Hamilton Mourão, eläköitynyt kenraali hänkin.

Hallitus ei kuuntele kansalaisjärjestöjä millään alalla. Hajotetun ympäristöministeriön monia tehtäviä hoitavat nyt sotilaspoliisit, joiden mielestä kansalaisjärjestöt ja alkuperäisasukkaat uhkaavat kansallista suvereenisuutta ja kehitystä.

Sotilaille lisää etuja

Bolsonaro suosii asevoimia kaikessa. Kun muut ammattiryhmät joutuvat kiristämään vyötä maan talousvaikeuksien vuoksi, sotilaiden ja poliisien edut paranevat.

Päätöksillään ja toimillaan presidentti pyrkii lujittamaan ”aseistetun väen” luottamusta. Se kattaa myös paljolti entisistä poliiseista koostuvat rikolliset aseryhmät, joiden arvioidaan valvovan jo kolmasosaa Rion asukkaista.

Bolsonaro voitti vaalit samastumalla asevoimiin, joihin brasilialaisilla on suuri luottamus huolimatta siitä, että maassa oli sotilasdiktatuuri 1964-1985.

Asevoimissa kapteeniksi ylennyt Bolsonaro oli koko 28-vuotisen kansanedustajakautensa diktatuurin ja jopa sen aikaisten kiduttajien ärhäkkä puolustaja. Se teki hänestä ”vapahtajan” sotilaille, jotka joutuivat huonoon valoon demokratian voitettua.

Bolsonaron vaalivoitto merkitsi sotilaille paluuta valtaan, vaikkakaan ei diktatuuria. Presidentti luottaa heidän tukeensa niin lujasti, ettei mahdollinen kannattajien menettäminen pandemian huonon hoidon vuoksi huolestuta häntä.

