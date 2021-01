Madelén Wildhaber

Ydinaseet ovat nyt laittomia, kirjoittaa KU:n Sunnuntaivieras -kolumnisti Lotta Laaksonen. Hän on aktivisti ja Paraisten kaupunginvaltuutettu Lotta Laaksonen, vasemmalta.

Kylmänä lokakuun yönä 1995 joukko lämpimästi pukeutuneita nuoria istui Aurajoen rannalla, Ranskan konsulaatin edessä. Maahan oli sommiteltu rauhanmerkki hautakynttilöistä. C-kasettisoitin toisti Jaakko kultaa ainakin viidellä eri kielellä ja sanoja laulettiin korvakuulolta niin hyvin kuin osattiin.

“Jaakko” viittasi silloiseen Ranskan presidenttiin Jacques Chiraciin. Minä istuin siellä pilkkihaalareissa ja vaadin – “herää jo!”, mutta siitä huolimatta Ranska räjäytti jälleen Mururoan atolleilla ydinkokeensa. Tämä oli tietenkin musertavaa nuorelle aktivistille, mutta se taisi jäädä viimeiseksi Mururoan ydinkokeeksi.

Ydinaseet ovat nyt laittomia. Liittyykö Suomi ydinasekieltosopimukseen?

25 vuotta myöhemmin löydän itseni jälleen rauhanmerkin ääreltä. Sen läpi on sommiteltu katkaistu ydinohjus. Logo kuuluu kansainväliselle ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) -verkostolle, johon kuuluu yli 450 rauhanjärjestöä ympäri maailman.

Olen mukana kampanjassa, joka tukee YK:n ydinasekieltosopimuksen voimaantuloa. Päätehtäväni oli kontaktoida julkisuuden henkilöitä tukemaan kampanjaa. Vastaanotto oli palkitsevaa. Sain olla ilosanomaa tuova hyvä haltiatar: “Ydinaseet ovat laittomia 22.1.2021 alkaen!”.

”Tottakai olen mukana”, kuului ilahtunut vastaus kerta toisensa jälkeen.

Mukaan lähtivät niin arkkipiispat Tapio Luoma ja Leo kuin tunnetut akateemikotkin, muun muassa. Esko Valtaoja, Thomas Wallgren ja Heikki Patomäki. Kulttuuripuolelta Tuomari Nurmio, Kimmo Pohjonen, Mariska, Juha Hurme, Eeva Putro, Risto Isomäki, Taina West ja monet muut.

Mukana on myös urheilijoita, Huuhkajien ja Susijengin valmentajat, kansanedustajia, meppejä, järjestöjen edustajia, yhteensä 122 allekirjoitusta. Viesti on selvä – kukaan ei halua ydinaseita, mutta erityisesti haluamme osoittaa, ettemme halua ydinaseita Suomeen.

Alfred Nobel kirjoitti aikanaan: “Sinä päivänä, kun kaksi armeijaa seisoo toisiaan vastaan ja tietää, että ne voivat alle sekunnissa tuhota toisensa, kaikki sivistyneet valtiot kaihtavat sotaa ja kotiuttavat joukkonsa.”

Rahasto, jonka varaan Nobelin palkinto on pystytetty, perustui muun muassa sotateollisuuden kehittämisestä ja dynamiitin keksimisestä saatuihin varoihin. Nobelin unelma toteutui vuonna 1945, kun ydinase keksittiin.

Se ei kuitenkaan tuonut rauhaa niin kuin hän oli kuvitellut, vaan aiheutti järkyttävää tuhoa Hiroshimassa.

Suurvaltojen asevarustelukierre on järjetön. Sotateollisuus on rahassa mitattuna liki 1 800 miljardin euron vuosittainen kurimus. Kaikki raaka-aineet, henkilötyövuodet ja raha ovat hukkaan heitettyjä resursseja.

Olemmeko yhtenäisenä maailman kansakuntana valmiit käyttämään kaikki nämä voimavarat luodaksemme kauhusta kangistuneen asetelman kartalle, jossa maailmaa halkovat näkymättömän uhkan rajat?

Turhin kaikista teollisuuden aloista on väkivaltakoneistoa pyörittävä aseteollisuus, joka tarpeettomasti kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Todellakin, 86 maata on jo allekirjoittanut YK:n sopimuksen ja 51 maata on ratifionut sen. Tämä on riittävä määrä sopimuksen voimaantuloon, eli ydinaseet ovat nyt laittomia. Suomi ei ole allekirjoittajien joukossa.

Me emme ole NATOn jäsenmaa. YK:n ydinasekieltosopimuksen ovat allekirjoittaneet lähes kaikki muut valtiot paitsi ydinase- ja NATO-maat. Ainoastaan näkökulma, jossa Suomi valmistautuu vastaanottamaan ydinaseita maahamme, voisi selittää sen, ettemme allekirjoita sopimusta.

Nyt on se hetki, jolloin Suomi voi vielä allekirjoittaa sopimuksen ja siten vaatia oikeuksiamme, mikäli joskus päätyisimme tilanteeseen, jossa NATO tavoittelee maaperäämme ydinohjusten asemointiin.

Ympyrä on sulkeutunut, sillä Nobelin rauhanpalkinto on myönnetty vuonna 2017 ICAN-verkostolle, jonka ensisijainen pyrkimys on hävittää ydinaseet. Maailma ei tarvitse sellaisia rajalinjoja, joiden näkymättömät muurit on tuettu pystyyn ydinaseilla.

Maailma tarvitsee sekä yhteistyötä että sotateollisuuteen sidottujen resurssien vapauttamista suurinta uhkaamme – biodiversiteettikatoa ja ilmastonmuutosta vastaan.

