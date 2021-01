Poliittista keskustelua mielipidemittausten mukaan Suomen suurimman puolueen puheenjohtajalta tammikuussa 2021:

”Jokseenkin jokainen perussuomalainen vanhempi, jolla on kouluikäisiä lapsia, tietää, että kouluissa pakkosyötetään poliittisia ja puoluepoliittisia näkemyksiä, eli lähinnä hehkutetaan maahanmuuttoa, lietsotaan ilmastopaniikkia ja haukutaan perussuomalaisia.”

Ensin perussuomalaisten uusi nuorisojärjestö aloitti kouluopetusta koskevan ilmiantokampanjan ja sitten kansanedustaja Jani Mäkelä kehotti ”raportoimaan puolueelle” nimiä myöten mistä tahansa muustakin perussuomalaisten vastaisesta kampanjoinnista ei-poliittisissa yhteyksissä.

Ja pari päivää myöhemmin Jussi Halla-aho jatkoi ”keskustelua” tyylilleen uskollisesti.

Turkulainen opettaja ja vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Mervi Uusitalo-Heikkinen sai viimeistään tässä vaiheessa tarpeekseen.

”Perussuomalaiset, pitäkää näppinne irti suomalaisesta kouluopetuksesta. Opettajat tekevät työnsä opetussuunnitelmaan nojautuen, ja sen ovat laatineet kasvatusalan asiantuntijat. Työrauha meille, kiitos”, hän kirjoitti Twitterissä.

Once more with a feeling!

Puolueet eivät laadi opetussuunnitelmaa. Hyvä niin. MIKÄÄN puolue.

Opettajan pitää yrittää pyrkiä puolueettomuuteen opetuksessaan, mutta toki persoona ja arvot vaikuttavat.

Koulussa ei saa kiusata, ei ope eikä oppilaat. Edes "persulapsia".

— Mervi Uusitalo-Heikkinen (@mervi_uusitalo) January 18, 2021