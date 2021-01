All Over Press / Ismo Pekkarinen

Olen ollut Aamulehden lukija melkein 60 vuoden ajan. Suhteemme on kestänyt alkuvuosikymmenten änkyräkonservatiivisuuden ja viime vuosikymmenien lisääntyneen viihteellisyyden. Mutta sitä suhteemme ei kestä, että Aamulehdestä on tulossa Hesarin Pirkanmaa-liite.

Olen tamperelainen. Sanomalehtipalettiini kuuluvat Helsingin Sanomat, Aamulehti, Kansan Uutiset ja Ylen verkkosivut. Näiden neljän avulla olen saanut melko tasapuolisen kuvan sekä koko maan että Pirkanmaan asioista.

Kaikki muuttui, kun Sanoma Oy osti Alma Median sanomalehdet. Aamulehteen alkoi ilmaantua sivukaupalla juttuja, jotka olin edellisinä päivinä jo lukenut Hesarista. Tilanne luultavasti pahenee entisestään, kun Aamulehti irtaantuu yhteistyöstä Lännen Median kanssa. Lännen Median yhteiset feature-jutut ovat olleet Aamulehden viikonloppupainosten parasta antia. Aamulehden vakituisten toimittajien työtilanteeseen kehitys ei vielä liene vaikuttanut, mutta moni pidetty avustaja on saanut lähteä.

Aamulehden entinen päätoimittaja Matti Apunen varoitti jo helmikuussa, että lehdestä ei missään tapauksessa pidä säästösyistä tehdä Helsingin Sanomien kloonia. Siihen suuntaan ollaan kuitenkin vahvasti menossa. Samasta asiasta oli Twitterissä huolissaan myös kansanedustaja Anna Kontula: ”Moniäänisyys itsessään on vapaassa yhteiskunnassa tärkeää, vaikka osa siitä olisikin omasta mielestä väärin ajateltua.”

Itse Aamulehdessä muutoksia ei ole kommentoitu sanallakaan. Hesarista lainattuja juttuja – edes kokonaisia aukeamia – ei merkitä millään tavalla. Ne lukijoista, joka eivät tilaa Hesaria, eivät välttämättä edes huomaa, että suuri osa jutuista ei ole Aamulehden omaa tuotantoa. Olisi luullut, että näin suurista muutoksista ja niiden syistä kerrotaan lukijoille avoimesti.

ILMOITUS

Päätoimittaja Jussi Tuulensuun suhtautumisesta asiaan minulla ei ole tietoa. Ainakaan hän ei ole laittanut itseään julkisesti likoon Aamulehden itsenäisyyden puolesta. Muilta toimittajilta tuskin mitään asiasta kysytäänkään.

Mediamonopolit ovat aina riski sananvapaudelle. Kuvaavaa on, että joudun kirjoittamaan Aamulehden tilanteesta Kansan Uutisiin. Aamulehdellä on paljon hyviä, ammattitaitoisia toimittajia. Kunpa heidät päästettäisiin irti tekemään omaa pirkanmaalaista lehteä, jossa on muutakin kuin Hesarin juttuja, viihdettä ja paikallisuutisia.

Pekka Laine

Tampere