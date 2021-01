Lehtikuva/Vesa Moilanen

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan epidemia ei Suomessa tällä hetkellä kasva, mutta hyvän tilanteen ylläpitämiseksi rajoituksista on pidettävä kiinni.

Suomessa on raportoitu 399 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen tiedotustilaisuudessa. Puumalaisen mukaan luvussa on mukana viivettä viikonlopulta ja joitakin laajoja tartuntaryppäitä, jotka liittyvät esimerkiksi pääkaupunkiseudun työyhteisöihin.

– Testeihin hakeudutaan viikonloppuisin ja pyhäpäivinä harvemmin, arkena enemmän, Puumalainen sanoi.

Viimeisen kuukauden aikana koronatartuntojen määrä on pysynyt viikkotasolla hyvin samankaltaisena eikä tartuntojen määrä ole merkittävästi kasvanut tai vähentynyt.

Puumalaisen mukaan Suomeen tulee ulkomailta nyt enemmän koronavirustapauksia kuin aiemmin syksyn aikana. Tartuntoja on havaittu niin suomalaisilla kuin ulkomaalaisilla maahantulijoilla.

86 muuntovirustartuntaa

Suomessa on todettu 86 muuntuneen koronaviruksen tartuntaa, kertoi Puumalainen tiedotustilaisuudessa.

Tartunnoista 80 on Britannian virusmuunnosta ja kuusi Etelä-Afrikasta lähtöisin olevaa muunnosta. Tartunnat liittyvät pääosin matkustajiin ja heidän lähipiiriinsä.

Todettuihin tapauksiin liittyen noin 400 ihmistä on ollut karanteenissa. Tartunnoista on havaittu yksi laajempi tartuntaketju, joka kuitenkin Puumalaisen mukaan on kovalla työllä saatu jäljitettyä. Muuntovirukseen liittyy myös muutamia pienempiä tartuntaketjuja.

– Nyt on tiedossa kolme tapausta, joista ei ole tiedossa, mistä muuntunut virus on saatu. Näitä tutkitaan edelleen, Puumalainen kertoi.

Virusmuunnosten leviämistä Suomeen pyritään estämään tehostamalla rajatestauksia. Lisäksi omaehtoisen karanteenin pituutta on muutettu kymmenestä neljääntoista päivään.

Euroopan unioni suosittaa, että jäsenmaissa otetuista positiivisista koronavirusnäytteistä 5–10 prosenttia pystyttäisiin tyypittämään eli selvittämään, onko koronavirustartunnan aiheuttanut niin sanottu alkuperäinen vai jokin muuntunut virus. Puumalaisen mukaan Suomessa tähän pystytään jo nyt.

Muuntoviruksia on maailmalla nyt havaittu Britanniasta, Etelä-Afrikasta ja uutena Brasiliasta lähtöisin.

Koronavirustesteistä noin kaksi prosenttia positiivisia

Etukäteen pelättyä joulun ja uudenvuoden juhlapyhien jälkeistä koronavirustartuntaryöppyä ei tämänhetkisten tietojen valossa tullut, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki tiedotustilaisuudessa.

Suomessa epidemia ei Voipio-Pulkin mukaan tällä hetkellä kasva, mutta tilanteen ylläpitämiseksi rajoituksista on pidettävä kiinni. Voipio-Pulkin mukaan rajoituksia ei tule nyt keventää missään tapauksessa, jotta Suomen globaalisti hyvä tilanne saadaan pidettyä sellaisenaan.

– Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on asettunut kahden prosentin pintaan. Teho-osastoilla tilanne on ollut hyvin vakaa, Voipio-Pulkki sanoi.

Koronavirustesteihin hakeudutaan Suomessa syksyä vähemmän, vaikka tautitapauksia on koko maassa. Tautitilanteessa on nähtävissä hyvin voimakasta alueellista vaihtelua ja tilanteet alueilla vaihtelevat lähes viikoittain.

Epidemian leviämisvaiheessa on nyt viisi sairaanhoitopiiriä, jotka ovat Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit. Epidemian kiihtymisvaiheessa on 11 aluetta.