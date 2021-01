Lehtikuva/Chip Somodevilla

Amerikkalaisia tuotteita amerikkalaisella työllä on demokraattienkin johtava periaate, muistuttaa Keskuskauppakamarin Johtaja Timo Vuori.

Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori uskoo maailmantalouden ja Suomen viennin hyötyvän USA:n vallanvaihdoksesta presidentti Joe Bidenin ennakoitavamman politiikan kautta. Suurvaltajännitteet ja kauppakiistat eivät silti häviä mihinkään.

– Euroopassa ja Suomessa on syytä iloita, kun Valkoisessa talossa aloittaa meidät tunteva ja meistä poliittista ja taloudellista kumppania hakeva presidentti, mutta mitään nopeita ratkaisuja terästulleihin ja muihin kauppakiistoihin EU:n kanssa tuskin on odotettavissa, puhumattakaan pikavoitoista Suomen viennille, toteaa Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Vuori.

Hänen mukaansa demokraattienkin johtava periaate on amerikkalaisia tuotteita amerikkalaisella työllä. Sen varaan myös presidentti Biden rakentaa USA:n talouden elvytystoimet sekä talous- ja kauppapolitiikkansa. Täten ne yli 250 suomalaisyritystä, jotka jo nyt luovat työpaikkoja ja tuovat tuotantoa maahan, ovat ensisijaiset hyötyjät maan tulevista elvytystoimista.

– Toki uutta vientikauppaa voi löytyä Bidenin hallinnon uusista infra- ja ilmastoinvestoinneista, mutta mitään helppoja mahdollisuuksia ei ole tarjolla, varsinkin kun maan julkiset hankinnat eivät suosi ulkomaisia toimijoita.

Suomen on Vuoren mielestä syytä jatkaa määrätietoisia toimia EU:n ja Suomen kauppasuhteiden vahvistamiseksi USA:n kanssa, sillä Britannian eron jälkeen USA kaipaa vapaakaupan, terveen kilpailun ja markkinatalouden puolestapuhujia kumppanikseen Euroopasta.

Jännite kolmiodraamassa EU-USA-Kiina pysyy



Euroopassa Suomi on yksi eniten USA:n ja Kiinan talouksista riippuvaisimpia maita. Vaikka Suomen ulkomaankaupasta EU:n sisämarkkinoiden merkitys on yli 50 prosenttia, on Suomen talouskasvu vahvasti riippuvainen USA:n ja Kiinan markkinoiden loppukysynnästä. Tämä johtuu suorasta ja epäsuorasta viennistä sekä investoinneista. USA:n kauppa vastaa noin 3 prosenttia Suomen BKT:sta.

– Kolmiodraamassa EU-USA-Kiina kaikki keskinäisten suhteiden jännitteet voivat vaikuttaa negatiivisesti Suomen talouteen. Jos EU tiivistää kauppapoliittista yhteistyötään USA:n kanssa, saattaa se joutua tekemään kompromisseja Kiinan kauppasuhteissa, sanoo Vuori.

Huawei ja 5G -keskustelu ovat vain jäävuoren huippu, sillä muualla taloudessa ja teknologiassa voi syntyä selvemmin kuilua läntisten teollisuusmaiden ja Kiinan kesken. Tämä väistämättä vaikuttaa Suomeen ja suomalaisyritysten toimintaan niin lännessä kuin idässä.

Vuoren mukaan Suomen on syytä olla nyt erityisen valpas ja aktiivinen, kun EU päivittää kauppasuhteitaan niin Kiinan kuin USA:n kanssa.

– Kaikki tervettä kilpailua edistäviin sopimuksiin ja yhteisiin pelisääntöihin perustuvat kauppatoimet ovat Suomen pienen ja avoimen talouden kaltaisen maan etu jatkossakin. Meidän on myös vahvistettava omia kahdenvälisiä kauppasuhteita USA:n ja Kiinan kanssa, eikä jäätävä vain EU:n toimien armoille.