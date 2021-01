Lehtikuva/Mikhail Klimentyev

Maan johdolle keskeistä on saada pidettyä Navalnyi pois julkisuudesta.

Tutkija Veera Laine arvioi, että Venäjän hallinnon häikäilemätön toiminta Aleksei Navalnyin kotimaahan paluun yhteydessä oli yllätys lähinnä lännelle. Navalnyi ja hänen tukijansa liberaalissa oppositiossa ovat tienneet jo pitkään, miten Venäjän hallinto haastettuna vastaa.

Suomessakin on ihmetelty, että Navalnyi otti riskin ja palasi myrkytyshoitojen jälkeen Saksasta Venäjälle.

– Venäjällä oppositiossa toimiva poliitikko on ottanut riskin jo kauan sitten. Nyt Navalnyi on isossa vaarassa toki, kun hallinto on muuttunut aika pidäkkeettömäksi, Ulkopoliittisen instituutin tutkijana toimiva Laine sanoo STT:lle.

Laineen mukaan viimeistään oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin murha helmikuussa 2015 osoitti oppositiopoliitikkona toimimisen vaarallisuuden.

Presidentti Vladimir Putinia äänekkäästi arvostellut Nemtsov ammuttiin kuoliaaksi sillalla lähellä Moskovan Kremliä. Murhasta tuomittiin 20 vuoden vankeuteen tshetshenialainen entinen turvallisuuspalveluiden upseeri, mutta Nemtsovin omaiset ja liittolaiset ovat katsoneet, että murhan varsinaiset suunnittelijat ovat yhä vapaina.

Liikkumavara vähissä

Laineen mukaan Venäjän johdolle keskeistä on saada Navalnyi pidettyä pois julkisuudesta, kun maassa valmistaudutaan ensi syksyn duumanvaaleihin.

– Eiköhän hänelle ole tulossa aika pitkä tuomio.

Tutkija ei usko, että tämä täysin halvaannuttaisi Navalnyin joukkoja, vaikka venäläisessä politiikassa liikkeen keulahahmolla on tärkeä rooli. Tukijat ovat jo kutsuneet mielenosoituksia koolle ensi viikonlopuksi.

– Navalnyin organisaatio on toiminut jo pitkään, ja sillä on tiimejä ja kampanjapäälliköitä eri puolilla Venäjää.

Samaan aikaan opposition liikkumavara on kaventunut koko ajan Venäjällä.

– Vaikka Navalnyi olisi vapaallakin, opposition tilanne kokonaisuudessaan on hyvin hankala.

Vaalit halutaan muodollisesti vetää läpi, mutta mitään todellista vaalikamppailua ei päästetä syntymään.

Ihmisten tyytymättömyys hallintoon on kasvanut. Vaikka vielä ei ole kyse enemmistöstä tai edes suuresta osuudesta kansalaisia, vallan pitäjät eivät salli, että heitä haastetaan.

– Aiemmin esitettiin, että pelattaisiin demokratian pelisäännöillä, nyt ei välitetä edes esittää.

– Hallinnon vastaus oman oikeutuksensa murenemiseen on se, että haastajia kohtaan käytetään enemmän voimaa ja se tehdään aiempaa röyhkeämmin ja avoimemmin.

Laine muistuttaa, että Venäjän uudistetussa perustuslaissa todetaan, että maan oma perustuslaki on aina ensisijainen. Se siis menee venäläiskatsannossa yli esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen, joka vuonna 2017 totesi Navalnyin saaman kavallustuomion perusteettomaksi.

– Perustuslaki on sisäisesti ristiriitainen, ja sitä tulkitaan aika tarkoitushakuisesti. Mutta Venäjä ei ole oikeusvaltio, ja siellä voidaan pyöritellä tämmöisiä.