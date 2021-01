Lehtikuva/Ahmad Gharabli

Yli neljä miljoonaa palestiinalaista jää ilman suojaa, vaikka rokotteita jää yli.

Kansanedustaja Veronika Honkasalo torjuu ajatuksen, että Israelilta yli jääviä koronarokotteita pyydettäisiin Suomeen. Tätä on esittänyt kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen.

”Suomen ei todellakaan tule vastaanottaa rokotteita maalta, joka polkee niin räikeästi ihmisoikeuksia, kuin Israel”, Honkasalo kommentoi tiistaina Twitterissä. Hänen mukaansa Israelin moraalisena velvollisuutena ja miehittäjämaana on huolehdittava myös palestiinalaisten rokotukset kuntoon.

Israel on rokottanut kansalaisiaan ennätystahtiin. Se on arvioinut saavansa koronarokotukset valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä ja rokotteita on jäämässä jopa yli. Ennätyksellinen rokotusohjelma ei koske kuitenkaan palestiinalaisia. Israel ei rokota heitä vaikka palestiinalaisalueilla riehuu hurja koronaepidemia.

Honkasalon mukaan yli 4,5 miljoonaa palestiinalaista on jäämässä ilman suojaa koronalta.

”Tämä on ihmisoikeusrikkomus, eikä sitä voi hyväksyä.”

Päivi Räsänen arvosteli viikko sitten Suomen hallituksen rokotetoimien hitauden vaarantavan kansalaisten terveyden. Kannanotossaan hän nosti esiin mahdollisuuden hankkia Israelilta yli jääviä rokotteita Suomeen.

Räsänen kommentoi Iltalehdelle , ettei ole perehtynyt palestiinalaisten tilanteeseen.

Veronika Honkasalo kirjoittaa YK:n asiantuntijoiden todenneen, että Israelin on taattava koronarokotteet yhtäläisesti myös palestiinalaisille.

”Oikeus terveyteen on ihmisoikeuskysymys. Israel on sekä kansainvälisen oikeuden että neljännen Geneven sopimuksen mukaan vastuussa miehittämänsä alueen terveyspalveluista.”