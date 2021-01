Lehtikuva/Kalle Parkkinen

Suomessa 12 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, uusia koronatartuntoja on 217

Hus-alueella on edelleen eniten tartuntoja.

Suomessa on raportoitu 12 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 141 ihmistä, joista tehohoidossa on 24.

Uusia koronavirustartuntoja on tiistaina 19.1. raportoitui 217. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 504 tartuntaa, mikä on kolme tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koko pandemian aikana tartuntoja on todettu Suomessa yhteensä 40 722. Koronaan liittyviä kuolemia on todettu tähän mennessä yhteensä 633.

Viimeisten kahden viikon aikana eniten koronatartuntoja asukaslukuun nähden on todettu Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Varsinais-Suomen sekä Vaasan sairaanhoitopiirien alueella. Vähiten tartuntoja on puolestaan Keski-Pohjanmaan, Itä-Savon ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus Suomessa on ollut 63 sataatuhatta asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana.

Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tapauksia on tähän mennessä todettu yhteensä 86. Niistä 80 on Britanniassa havaittua muuntunutta virustyyppiä ja 6 Etelä-Afrikassa havaittua virustyyppiä.

Rokotteen saaneita liki 56 000

Suomessa koronarokotteen saaneita on tällä hetkellä melkein 56 000, kertoo THL.

Eniten rokotteen saaneita ihmisiä on Husin alueella, jossa luku on yli 15 000. Seuraavaksi eniten rokotteita on annettu Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla.

Ikäryhmissä eniten on rokotettu 50–59-vuotiaita, toiseksi eniten 40–49-vuotiaita ja kolmanneksi eniten 30–39-vuotiaita.

Ihminen kirjautuu THL:n rokotetilastoon silloin, kun hän on saanut ensimmäisen rokotteen. Toisen rokoteannoksen saamista ei erikseen kirjata.