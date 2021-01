David Berkowitz/Flickr/Creative Commons

Yhdessä syöminen on varjeltavaa kulttuuriperintöä

Kun Unesco joulukuussa julkisti aineettoman kulttuuriperinnön listan viimeisimmät lisäykset, nähtiin yhteisöllisyyden liittyvän niistä moniin muihinkin kuin suomalaiseen saunaperinteeseen. Listalle pääsivät esimerkiksi singaporelainen katukeittiö ja pohjoisafrikkalainen couscous.

Singapore pääsi katukeittiöillään listalle ensimmäistä kertaa. Katukaupustelijoiden ruokakojujen rykelmiä on kaikkialla kaupungissa, ja niissä ruokailevat kaikki, taustasta riippumatta. Tosin juuri viime vuonna moni katukeittiö on joutunut sulkemaan kojunsa pandemian vuoksi, joten listalle pääsyssä on singaporelaisille katkeransuloinen sävy.

Algerian ja Marokon berberien keskuudessa alkujaan kehittynyt couscous on myös paljon enemmän kuin vain ruoka-aine ja -laji. Unescon listaus sisältää couscousin valmistustavat, työkalut ja tarpeet sekä nauttimisen olosuhteet.

Englanninkielinen versio