Liisa Valonen

STTK uskoo suomalaisten rokotemyönteisyyteen.

Puheenjohtaja Antti Palola muistuttaa, että koronavirusta ei ole vielä voitettu.

– Sen myötä tulevaisuus ja ”koronan jälkeinen elämä” ovat vielä pitkään täynnä epävarmuutta, hän sanoi..

Tänään kokoontunut STTK:n hallitus pitää tärkeänä tukea kaikin tavoin heitä, jotka koronan takia työssään asettavat oman terveytensä ja henkensä vaaraan muiden turvallisuuden varmistamiseksi.

– Etätyöloikka on totta, ja Suomi on tässä pärjännyt esimerkillisesti, mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta etätyöhön. Työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, osaamisen vahvistamiseen ja työn arvostamiseen on paneuduttava aivan erityisellä tavalla koronan luomissa kimuranteissa työympäristöissä.

Rokottamisen käynnistyminen on STTK:n mukaan myönteinen merkki siitä, että tauti on vähintään hallittavissa ja aikanaan myös voitettavissa.

STTK uskoo suomalaisten rokotemyönteisyyteen, toivoo rokotteiden saatavuuden nopeutuvan koko Suomessa ja rokottamisen sen myötä etenevän tehokkaasti terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyöllä. Järjestön muistuttaa asiantuntijoiden näkemyksestä, että vasta kattava rokottaminen luo riittävän suojan pandemiaa vastaan.

Terveyden rinnalla huoli on taloudesta ja työpaikkojen tulevaisuudesta.

Työmarkkinajärjestöt ovat olleet mukana päättämässä korona-ajan toimista työpaikkojen turvaamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi.

– On muistettava, että meillä on koronan ohella muitakin ongelmia ja haasteita ratkottavana. Koronan torjuminen on vaatinut reipasta velanottoa, mutta maksun aika tulee myöhemmin. Ikääntyvä Suomi tarvitsee työtä ja tekijöitä, sillä muuten hyvinvointipalveluiden rahoitus vaarantuu. Ilmastonmuutos ei ole normaalista talvisäästä huolimatta pysähtynyt, vaan sen pysäyttämiseksi tarvitaan kotoisia ja globaaleja toimia, Palola listaa.