Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ikääntyneille palkkoja on maksettu enemmän kuin vuotta aiemmin.

50–60 -vuotiaat ovat kärsineet vähiten koronakriisin vaikutuksista ja nuoret naiset eniten. Tällaiseen tulokseen tuli eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen suurasiakasvakuutuspäällikkö Miika Aromaa tarkastellessaan yhtiön dataa. Nuorten naisten työttömyys on noussut ja palkat laskeneet verrattuna vuodentakaiseen.

Aromaan mukaan nuoria naisia on selvä enemmistö koronan pahasti runtelemalla matkailu- ja ravintola-alalla sekä palvelualalla yleensä. Korona ei sen sijaan ole puraissut yhtä pahasti miesvaltaisia teollisuus- ja rakentamisaloja.

Ikääntyneille on puolestaan maksettu palkkoja enemmän kuin vuotta aiemmin. Aromaan mukaan syynä on palkkojen vuosikorotusten lisäksi eläkeiän nousu. Eläkeiän on sovittu nousevan asteittain 65 ikävuoteen asti, jonka jälkeen se muuttuu elinajan odotetta myötäileväksi. Näin palkkoja maksetaan enemmän koska työvuosienkin määrä kasvaa.

Nuoriin korona iskee myös sitä kautta, että heillä ei usein ole vakituista työtä. Tällöin voidaan olettaa, että yritykset karsivat ensisijaisesti joustavammaksi koetusta työvoimastaan. Varsinkin opiskelijat ovat rahoittaneet elämistään tekemällä usein palvelualalla sivutoimisia töitä opintojen ohella.