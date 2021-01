Pääministeri Sanna Marin (sd.) vaatii venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin välitöntä vapauttamista. Myös muut hänen Venäjälle saapumisensa yhteydessä sunnuntaina pidätetyt on vapautettava, Marin vaatii Twitterissä.

Pääministeri kehottaa Venäjää tutkimaan Navalnyin myrkytyksen ja suojelemaan demokratiaan kuuluvia opposition oikeuksia.

Russian opposition politician @Navalny must be released without delay. Also others arrested at his arrival should be freed. Russia should investigate Navalny’s poisoning, protect rights of opposition which belongs to any democracy.

— Sanna Marin (@MarinSanna) January 18, 2021