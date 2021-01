IPS/Edgardo Ayala

Tulivuoren juurella elävä kaupunki torjuu ilmastonmuutosta luonnon omin keinoin.

Useita päiviä jatkuneiden sateiden jälkeen El Picacho -vuoren rinteiltä lähtenyt maanvyöry hautasi kokonaisia kyliä El Salvadorin pääkaupungin San Salvadorin pohjoispuolella lokakuun lopussa. Yhdeksän ihmistä kuoli, yksi jäi kadoksiin ja aineelliset vahingot olivat mittavia.

San Salvadorin tulivuori on pääkaupungin asukkaille kuin jättiläismäiset vihreät palkeet, jotka tuottavat heille raikasta ilmaa. Samalla se on kirous. Sen rinteiltä valuvat tulvat ja maanvyöryt ovat kylväneet kuolemaa niin kauan kuin vuoren juurella on asuttu.

Pahin tapahtui syyskuussa 1982. El Picacho kaatoi San Salvadorin Montebellon kaupunginosan päälle mutavyöryn, joka vaati 500 kuolonuhria, tuhosi 159 rakennusta ja jätti 2 000 ihmistä kodittomaksi.

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat voimakkaat ja ennustamattomat sateet vaikeuttavat tilannetta entisestään. Kun maaperä ei kykene imemään kaikkea vettä myrskyjen aikana, on alati vaara, että muta vyöryy alas kaupunkiin saakka tai että rinteiden purojen ja jokien tulvavedet nousevat kaupunkialueelle.

Ekosysteemipohjaista sopeutumista



YK:n ympäristöohjelma UNEP toteuttaa San Salvadorissa paikallisten järjestöjen kanssa tulivuoren rinteillä kaupunkisopeutumisen projektia. Se pyrkii vähentämään pääkaupunkiseudulla asuvien 1,8 miljoonan ihmisen vaaraa joutua maanvyöryjen tai tulvien uhriksi. Tarkoitus on ympäristöllisin keinoin lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja samalla uudelleen yhdistää kaupungit ja niiden ympäristöt luonnon kanssa.

Projektin tavoite on muuttaa El Salvadorin pääkaupunki ”sienikaupungiksi” tehostamalla vuorenrinteitä pitkin valuvan veden imeytymistä maahan ennen kuin se ennättää aiheuttaa tuhoa kaupunkialueella.

– Kyse on ekosysteemipohjaisesta sopeutumisesta ilmastonmuutokseen. Sovellamme luonnon itsensä tarjoamia keinoja katastrofien torjuntaan, projektin kansallinen koordinaattori Leyla Zelaya kertoo.

Paikallisen ekosysteemin tarjoamat resurssit löytyvät kahvitiloilta, joita on perustettu tulivuoren rinteille. Suurin osa rinteiden kasvipeitteestä on kahvipensaita.

Projektissa on mukana 29 tilaa, yhteensä 423 hehtaaria maata. Tiloille luodaan kasveista ja elottomasta materiaalista suojamuureja estämään eroosiota ja kahviplantaasien keskelle kaivetaan ojia pidättelemään sadevettä ja siten edistämään veden imeytymistä maaperään.

Lisäksi kunnostetaan 1 150 hehtaaria metsää ja kahviplantaaseja. Hankkeella on jo nyt vähennetty 16 000 ihmisen tulvariskiä, ja vuoteen 2022 mennessä turvallisemmalla alueella odotetaan asuvan 115 000 ihmistä.

Jukkapalmumuuri estää eroosiota



– Me elämme korkean riskin alueella, jossa on äkillisiä maanvyöryjä. Siksi luomme suojamuureja jukkapalmusta, joka sitoo maata. Rakennamme myös kivimuureja, maatyöläinen Trinidad Rodriguez, 57, kertoo.

Hän työskentelee Los Roblesin tilalla, joka nököttää miltei El Picacho -vuoren huipulla, lähellä tulivuoren kraatteria. Rinne on siinä kohtaa niin jyrkkä, että mutavyöryt ovat ainainen uhka. Kolme vuotta sitten tilalla riehunut tulipalo poltti poroksi enimmän orgaanisen aineksen ja jätti jäljelle kiveä, savea ja hiekkaa. 10,5 hehtaarin plantaasi on nyt entistäkin alttiimpi maanvyöryille.

Trooppinen myrsky Amanda aiheutti sateillaan viime toukokuussa useita mutavyöryjä tilalla, mutta onneksi niistä suurinkaan ei jatkanut matkaansa kaupunkiin asti.

– Tutkimusten mukaan on vaara, että maanvyöry yltää Escalonin ylimmille alueille ja jatkaa siitä alaspäin, Los Roblesin omistaja Héctor Velásquez sanoo. Escalon on San Salvadorin vauraita alueita.

Alberto Méndezin El Trigal -tilalla on jo kaivettu 15 imeytysojaa, pituudeltaan yhteensä 600 metriä.

– Viime sateiden aikana näin, että se toimii varsin hyvin. Vettä ei enää vuotanut yli niin paljon kuin ennen, elämänsä kahvinkasvatukselle uhrannut Méndez, 77, toteaa.

Kun projekti valmistuu, tiloille on kaivettu noin 33 000 metriä ojia ja 30 imeytyskaivoa.

