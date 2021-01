Jarkko Mänttäri

Turvallisen kampanjoinnin opas on kaikkien saatavilla.

Vasemmistoliitto on julkaissut aiempaa laajemman oppaan turvalliseen vaalikampanjointiin. Verkosta löytyvässä oppaassa käydään läpi kampanjointia niin teltoilla ja toreilla kuin sosiaalisessa mediassa.

– Keskustelukulttuuri on nykyisin aika ikävää, vasemmistoliiton järjestötoiminnan ja kuntapolitiikan asiantuntija Antti Saarelainen perustelee hanketta.

– Tutkimuksen mukaan esimerkiksi kunnanvaltuutetuista kolmasosa on joutunut luottamustoimensa takia vihapuheen tai häirinnän kohteeksi. Tilanne on muuttunut viime vuosina, vaikka yleiskuvassa kampanjointi on Suomessa turvallista.

Ehdokkaaksi ilman pelkoa

Oppaassa ajetaan läpi ajatusta, että turvallisuuden miettiminen muodostuisi rutiiniksi samaan tapaan kuin vaikkapa se, että kuka keittää kahvit vaalitilaisuuteen.

– Mietitään etukäteen esimerkiksi sitä, miten toimitaan, jos joku tulee teltalle häiriköimään, Saarelainen sanoo.

– Emme halua pelotella, vaan antaa työkaluja.

Yksi tavoite on edesauttaa demokratian toteutumista ehkäisemällä pelkoa ehdokkaaksi asettumisessa. Tutkimusten mukaan poliittisesti aktiivinen nainen joutuu verkkovihan kohteeksi jopa 27 kertaa useammin kuin mies.

– Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin sekä rodullistettuihin se kohdistuu vielä useammin, Saarelainen sanoo.

Ongelma korostuu verkossa.

– Nyt näin on entistä useammin, koska koronan takia ja muutenkin kampanjointi siirtyy entistä enemmän verkkoon, hän toteaa.

– Se on lisännyt verkkovihaa. Ihmisillä on sellainen käsitys, että verkossa saa sanoa ikävämmin kuin kasvotusten, vaikka teltoilla ja toreillakin tullaan turhan lähelle, korotetaan ääntä ja saatetaan haukkua ohi kuljettaessa.

Saarelainen kertoo tapauksesta Savo-Karjalassa:

– Viime eduskuntavaalien alla kolme keski-ikäistä miestä piiritti vihreitten nuoren naisehdokkaan. Tämä ei päässyt pois tilanteesta, jossa hänelle huudettiin maahanmuutosta ja sosiaaliturvasta. Samoissa vaaleissa toisen puolueen tukiryhmään kuuluneet henkilöt pyrkivät jatkuvasti Kuopion torilla estämään ihmisten pääsyä muiden puolueiden teltoille.

Usein aktiiviset häiriköt tunnetaan.

– Esimerkiksi Joensuussa tunnemme ihmisiä, jotka tulevat trollaamaan tilaisuuksiin. Erityisesti tätä tapahtuu jos paikalla on vaikkapa ministeri. Trolli pyrkii vänkäämisellä viemään ministerin kaiken ajan.

Tällaisissa tilanteissa ministeri sitten pyydetään pois tilanteesta, esimerkiksi valokuvaan.

Koulutusta tarjolla

Vasemmistoliiton opasta on ollut tekemässä iso joukko puolueen työntekijöitä. Saarelainen on koordinoinut oppaan tekemisen. Hän kiittää erityisesti Vasemmistonaisia ja puolueen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmää heidän tuomastaan asiantuntijuudesta.

Viimeksi on pyydetty asiantuntija-apua rasismin asiantuntijoilta ja rodullistetuilta asiantuntijoilta.

– Saimme vinkkejä, jotka eivät olisi tulleet itselle mieleen. Tuli ohjeita siitä, mitä tehdä, jos teltalla tai vaikkapa Facebookissa joku esittää rasistisia stereotypioita. Voi keskustella, mutta rohkaisemme myös siihen, että loputtomiin ei tarvitse perustella kantojaan. Usein on tarkoitus vain väsyttää ja sitoa aktiiviemme aikaa ja jaksamista.

Vasemmistoliitto on kouluttanut häiriköinnin ja vihapuheen kohteeksi joutuneita. Lisäksi puolue järjestää alkuvuodesta koulutuswebinaareja jäsenille. Niissä painotetaan muun muassa sitä, että asia, joka ei itseä häiritse, saattaa olla toiselle painostava.

– Jos olet kampanjoinut pitkään teltoilla ja tavannut sen tutun tyypin, joka tulee monta kertaa huutamaan, se ei välttämättä ahdista itseä, mutta jos paikalla on uusi ehdokas, kannattaa kysyä, mikä fiilis ja tarjota tukea. Pidämme huolta omistamme.

Ei pidä jäädä yksin

Vasemmistoliitossa toivotaan, että vihan ja kiusaamisen kohteet kertovat tapauksista puolueelle. Sitä varten on oppaan yhteydessä sähköpostiosoite.

– Näiden asioiden kanssa jäädään liikaa yksin. Tieto ei tule meille asti, ja meillä kuitenkin on halu saada häiriköinti näkyväksi, jotta voimme tarvittaessa ilmoittaa siitä eteenpäin poliisille.

Vihaviestit kannattaa tallettaa.

Saarelainen kehottaa ilmoittamaan verkossa uhkailusta matalalla kynnyksellä.

– Vihaviestit kannattaa tallettaa. Sitä ei tarvitse kuitenkaan tehdä itse. Voi pyytää luottohenkilöitä ottamaan kuvia ja ilmiantamaan verkkovihaa. Näin ei tarvitse itse olla myrskyn silmässä.

Opas on avoimesti saatavilla Vaikuta vasemmistossa -sivustolla verkossa.

– Emme katso pahalla, jos muidenkin puolueiden ihmiset käyttävät opasta hyväkseen.

