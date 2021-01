All Over Press/Alamy

Salaliittohörhöjä ja äärioikeistolaisia löytyy kaikkialta – Paavo Arhinmäki: On huolestuttavaa, missä määrin he onnistuvat vetämään maltilliset mukaan

Yhdysvalloissa Donald Trumpia kannattavat äärioikeistolaiset ja salaliittoihin uskovat ihmiset hyökkäsivät kongressiin. Samat aatteet leviävät myös Suomessa.

Ensin tuli järkytys, sitten huvittelu hassuista asuista. Väkivaltaisten – valkoisten – ihmisten hyökkäys Yhdysvaltain kongressiin sai internetin irvileuat liikkeelle, kun uutiskuvissa vilahteli mitä ihmeellisimpiin asuihin pukeutuneita, sakeisiin salaliittoteorioihin uskovia hörhöjä.

Apulaisprofessori Veikko Eranti Helsingin yliopistosta kutsuu tapahtunutta kirjoituksessaan vallankaappausyritykseksi.

”Kuten vallankumouksissa aina, paikalla oli niin sohellusta kuin sotilaallista suunnitteluakin. Vaikka paikalla olikin lihaksi tullut meemigalleria, tilanteen analysoiminen ilman sen tietoista poliittisen luonteen huomioimista johtaa täysin harhaan. Aseita, molotovin koktaileja ja räjähteitä löytyi monelta mellakkaan osallistuneelta, ja pommeja laitettiin useisiin rakennuksiin. Mielenosoittajat huusivat rytmissä ’Hirttäkää (varapresidentti) Mike Pence’ ja kantoivat hirttosilmukoita.”, Eranti kirjoittaa.

Äärioikeistolaisten hyökkäys epäonnistui lopulta, mutta oli hyvin lähellä, etteivätkö kongressissa paikalle olleet senaattorit ja edustajainhuoneet jäsenet olisi joutuneet näiden käsiin.

QAnon leviää

Eranti kiinnittää huomiota kirjoituksessaan, että äärioikeistolaisten organisoituminen on jatkunut vuosia Yhdysvalloissa. Toinen puoli on tapahtunut internetissä ja toinen sitten ampumaradoilla ja muissa koulutuskeskuksissa.

Internetin puolella ihmisiä on kiihottanut erityisesti hämmentävä QAnon-salaliittoteoria, jonka mukaan maailmaa hallitsee maailmanlaajuista pedofiilirinkiä ylläpitävä salaliitto. Tähän uskovien mielestä vain Donald Trump taistelee sitä vastaan. Kaikesta sakeudestaan huolimatta salaliittoteoria on levinnyt laajalti, ja siihen uskovia on Yhdysvaltain lisäksi myös Euroopassa.

Suomessa muun muassa vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on ollut huolissaan liikkeen leviämisestä. Honkasalo teki aiheesta viime vuoden loppupuolella kirjallisen kysymyksen, jossa ilmaisi huolensa QAnonin leviämisestä Suomessa. Honkasalon mukaan myös jotkut poliitikot hyödyntävät salaliittoteorioita politiikassaan.

– On hälyttävää, miten salaliittoteoretisointi on hiipimässä osaksi julkista keskustelua yhä kiihtyvämpää vauhtia. Huomaan tämän myös saamastani henkilökohtaisesta palautteesta kansanedustajana esimerkiksi covid19-pandemian suhteen.

– QAnonin rajun leviämisen vuoksi on tärkeää, että esimerkiksi viranomaisilla on tietoa liikkeen sisällöistä ja valmiuksia ja suunnitelma sen suhteen, miten QAnon torjutaan ja autetaan ihmisiä eroon liikkeen vaikutusvallasta, Honkasalo totesi tuolloin.

Honkasalo nosti myös esiin, että QAnon leviää erityisesti nuorten käyttämillä internetalustoilla.

– On äärimmäisen tärkeää keskustella nuorten kanssa ääriliikkeistä, lisätä oppilaitoksiin mediakasvatusta ja kasvattaa nuorten ja koko väestön medialukutaitoa.

Pääjoukko yllyttää muita

QAnon ja muut salaliittoteoriat ovat tuttuja myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Paavo Arhinmäelle. Hyvin tuttua on myös äärioikeistolaisten viha, joka tulvii salaliittoteorioiden tapaan kansanedustajan näytölle niin sosiaalisessa mediassa kuin sähköpostissa.

Arhinmäki nostaa esiin, että kongressiin hyökänneet olivat pääosin juuri äärioikeistolaisia ja salaliittoteorioihin uskovia.

– He ovat taitavia organisoimaan vihaa ja valheita sekä vastakkainasettelua sosiaalisen median kautta. On huolestuttava piirre, missä määrin tämä joukko pystyy saamaan maltillisemmat joukot vedettyä mukaan.

– Tämä on se, mistä pitää olla huolestunut yhteiskuntarauhan ja demokratian kannalta kaikkialla maailmassa, hän sanoo KU:lle.

”Populististen liikkeiden agenda on hyvin samanlainen.”

Arhinmäki huomauttaa, että populistit eri puolilla Eurooppaa ovat ottaneet hyvin paljon mallia juuri Trumpista. Yhtenä esimerkkinä tästä oli Trumpin alkuaikojen tukijan, äärioikeistolaisen Steve Bannonin vierailuEuroopassa.

– Populististen liikkeiden agenda on hyvin samanlainen, Arhinmäki tiivistää.

Valheet ja viha tulleet Suomeen

Trumpin politiikka perustui ja perustuu edelleen valheiden levittämiseen ja viholliskuvien luomiseen. Sama ilmiö on uinut myös Suomeen, mistä Arhinmäki on huolestunut.

Arhinmäki on huomannut, että hänestä itsestään internetissä levitetyt valheet ovat levinneet nopeasti hyvin laajalle. Lopputuloksena on ollut, että niihin Arhinmäen mukaan alkanut uskoa ihmiset, jotka eivät ole millään tapaa samaa mieltä alkuperäisen levittäjän kanssa.

– Tämä on huolestuttava piirre, joka suomalaiseen politiikkaan on tullut.

Yhdysvaltain tapahtumien jälkeen Suomessa lähti liikkeelle keskustelu, missä määrin perussuomalaiset noudattavat Donald Trumpin politiikan pelikirjaa. Tämä sai perussuomalaiset hermostumaan ja kysymään, mistä heidän pitää sanoutua irti.

– Eihän kukaan väitä, että joku suomalainen olisi vastuussa Trumpin teoista tai puheista. Tai siitä, mitä ääriliikkeet Trumpin kiihottamana tekevät, Arhinmäki paaluttaa.

Sen sijaan hän peräänkuuluttaa vastuun kantamista asioista.

– Suoraselkäisesti sanottaisiin, että tämä on väärin, näin ei pidä toimia tai tämä ei pidä paikkaansa. Tätä ei sanota, vaan kiemurrellaan, että ei ole luettu tai ei kuulu meille…

– Olen aina ajatellut, että poliitikoilla ja puolueilla on sellainen vastuu, että kannattajille sanotaan myös epämiellyttäviä asioita. Ei se ole niin, että vain kansa ohjaa poliitikoiden näkemyksiä. Se on vastavuoroista.

Yhtenä esimerkkinä Arhinmäki mainitsee koronarokotteet, joiden kohdalla perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei ole sanonut, aikooko ottaa sellaisen vai ei.

– Jos oman puolueen kannattajissa on rokotevastaisuutta, silloin vastuullisen ja suoraselkäisen puoluejohtajan tehtävä on sanoa, että tässä on kyse yhteiskunnan suojelemisesta ja jokaisen pitää ottaa rokote. Eikä alkaa kiemurrella sen vuoksi, että tietää omien kannattajien joukossa oleva kriittisyyttä.

Yritetty on, tulokset vähäisiä

Eduskunta on tällä hetkellä istuntotauolla, ja uudet valtiopäivät avataan helmikuun alussa. Arhinmäki suhtautuu ajatukseen eduskuntapuolueiden yhteisestä pelisääntökeskustelusta avoimesti, mutta muistuttaa heti perään realiteeteista.

– Ennen muuta sen pitää lähteä halusta toimia toisella tavalla. Suoraan sanottuna näitä keskusteluja on yritetty käydä vuosien ajan. Tulokset ovat olleet aika vähäisiä.

Siinä missä polittiseen keskusteluun kuuluu vastakkainasettelu ja erimielisyydet, siihen eivät kuulu tarkoituksella luodut valheet ja viha, Arhinmäki huomauttaa.

– Nämä halutaan tarkoituksella sekoittaa.