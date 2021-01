Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Suomessa 318 uutta koronatartuntaa – Helsingissä koronatartuntoja on edelleen aivan liian paljon

Viruksen saaneiden määrä on saatu tänä vuonna lievään laskuun Suomessa.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu 318, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Kahden viikon aikana tartuntoja on 313 vähemmän kuin kahdella edeltävällä viikolla.

Viimeisten 14 päivän aikana tartuntoja on ollut 3 508. Viruksen ilmaantuvuus on viimeisten 14 vuorokauden ajalta 62 sataatuhatta asukasta kohden.

Koronatartuntoja on todettu Suomessa tähän mennessä yhteensä 39 911. Eiliseen mennessä kuolemia oli kirjattu 616.

Keski-Pohjanmaalla vähän tartuntoja

Vähäisintä koronan ilmaantuvuus on nyt Keski-Pohjanmaalla, missä kahden viikon ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohti on runsaat 5. Suomen mitassa vähäistä ilmaantuvuus on myös Satakunnassa (noin 11) ja Etelä-Pohjanmaalla (12,5).

Suurin tartuntojen ilmaantuvuus on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella. Tällä seudulla viruksen ilmaantuvuus on liki 106 sataatuhatta ihmistä kohden.

Helsingissä on nyt löydetty 11 800 koronatartuntaa, Vantaalta yli 4 300 ja Espoosta noin 4 100.

Helsingissä tartuntojen määrä vakiintunut ”liian korkealle tasolle”

Helsingin koronatartuntojen luvut ovat vakiintuneet, mutta liian korkealle tasolle, sanoo pormestari Jan Vapaavuori. Hän arvioi koronatilannetta tiedotustilaisuudessa.

Viimeisen viikon aikana Helsingissä on todettu noin 450 koronatartuntaa, keskimäärin 65 päivässä. Luku on puolet siitä, mitä pääkaupungin tartuntaluvut olivat pahimmillaan marras-joulukuussa.

Ongelmana on Vapaavuoren mukaan se, että Helsingissä on koronatartuntoja edelleen aivan liian paljon.

Uutta koronavirusmuunnosta on löydetty pormestarin mukaan Helsingissä noin 20 ihmiseltä.

Pääkaupunkiseudun abeille mahdollisuus lähiopetukseen ennen kirjoituksia

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on päättänyt, että alueen abiturienteille annetaan mahdollisuus osallistua lähiopetukseen 18. tammikuuta alkaen ennen kevään ylioppilaskirjoituksia. Abiturientit ovat olleet pitkään pääkaupunkiseudulla etäopetuksen varassa.

Muuten opetukseen liittyviä voimassaolevia rajoituksia ja suosituksia ei lievennetä. Lisäksi koordinaatioryhmä päätti, että kevään penkkarit on peruttu abeilta ja lukioiden vanhojen tanssit siirretään myöhempään ajankohtaan.

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuville abiturienteille suositellaan kahden viikon omaehtoista karanteenia ennen 16. maaliskuuta alkavia kirjoituksia.

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä linjasi, että toistaiseksi pitäydytään lasten ja nuorten harrastustoiminnan voimassa olevissa rajoituksissa ja suosituksissa.

Euroopassa yli 30 miljoonaa tartuntaa

Euroopan koronatapaukset ovat nousseet jo yli 30 miljoonaan, käy ilmi uutistoimisto AFP:n laskelmista.

52 maan Eurooppa, johon AFP:n kirjanpidossa lukeutuu myös Venäjä, on absoluuttisilla tartuntaluvuilla mitattuna koronasta pahiten kärsinyt alue maailmassa.

Maailmassa on perjantaihin mennessä havaittu yli 92 miljoonaa koronatartuntaa ja lähes kaksi miljoonaa koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa on AFP:n mukaan havaittu hieman alle 24 miljoonaa koronatapausta ja Etelä-Amerikassa ja Karibian alueella hieman alle 17 miljoonaa tapausta. Aasiassa on havaittu noin 14,5 miljoonaa tapausta.

Lähi-idässä tautitapauksia on havaittu hieman yli neljä miljoonaa ja Afrikassa hieman yli kolme miljoonaa.

Venäjä kärjessä Euroopan tilastoissa

Euroopassa eniten tautitapauksia on havaittu Venäjällä, missä tartunnan on saanut reilut 3,5 miljoonaa ihmistä.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on Euroopassa perjantaihin mennessä AFP:n mukaan 646 000. Etelä-Amerikassa ja Karibian alueella koronaan liittyviä kuolemia on 542 000 ja Yhdysvalloissa ja Kanadassa 406 000.

Euroopassa eniten koronakuolemia on Britanniassa, missä koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen liitettyjä kuolemia on 86 000.