Jussi Joentausta

Äärioikeistossa on mukana myös naisia. Liike on kuitenkin vahvasti miesten dominoima.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kiinnitti tällä viikolla huomiota päivänselvään, mutta Suomessa hyvin vähän huomiota saaneeseen asiaan. Honkasalo kirjoitti Twitteriin ja Facebookiin viestin, jossa hän ihmetteli keskustelun puuttumista siitä, että valtaosa äärioikeistolaisista on miehiä, samoin kuin Yhdysvalloissa kongressiin hyökänneistä.

Ihmettelen, missä vaiheessa puhutaan siitä, että valtaosa äärioikeistolaisista on MIEHIÄ, valtaosa Capitolin hyökkäykseen osallistuneista oli MIEHIÄ, valtaosa kaikesta siitä väkivaltaisesta vihapuheesta, jota naiset vastaanottavat, on MIESTEN lähettämää. ”Jollemme pysty nimeämään yhteiskunnallisia ongelmia, meidän on hirveän vaikea ratkoa niitä” Koska on oikea hetki? — Veronika Honkasalo (@veronikahonka) January 12, 2021

Honkasalo tähdentää KU:lle, että kyse ei ole millään lailla uudesta asiasta tai hänen omasta ideastaan.

– Tätä on käsitelty aika laajasti kansainvälisissä analyyseissa, jotka ovat liittyneet kongressihyökkäykseen.

Suomessa asia on kuitenkin jäänyt Honkasalon mukaan paitsioon. Äärioikeistoa ja siihen olennaisesti liittyvää vihapuhetta on käsitelty pitkälti sukupuolineutraalisti.

Honkasalo huomauttaa, että Suomessakin on tehty paljon tutkimuksia ja selvityksiä, joiden mukaan naiset ja vähemmistöön kuuluvat kokevat vihapuhetta paljon miehiä enemmän. Ja tätä vihapuhetta naisille ja vähemmistöihin kuuluville suoltavat pääosin miehet.

– Vaikka näin on, siitä huolimatta on todella outoa, että siitä ei puhuta ääneen. Itse ajattelen yhteiskuntatieteellisen taustan omaavana kansanedustajana, että jollemme pysty nimeämään yhteiskunnallisia ongelmia, meidän on hirveän vaikea ratkoa niitä, Honkasalo sanoo.

– Koen turhauttavana sen, että käsittelemme sukupuolineutraalisti valtavan ongelmallista yhteiskunnallista ilmiötä ja kasvavaa uhkaa ikään kuin sellaisena, että siihen on syyllisiä kaikki, hän jatkaa.

Honkasalo haluaa samalla tehdä selväksi, että hän tai kukaan muu ei ole kiistämässä, etteikö äärioikeistossa olisi mukana naisia. Tietenkin on.

– Mutta se on vahvasti miesten dominoimaa ja pohjautuu hyvin konservatiiviseen sukupuoliajatteluun. Siitä meillä on runsaasti tutkimustietoa olemassa.

Harva jaksaa puhua

Honkasalon mukaan monet poliitikot vaikenevat häirinnästä eivätkä halua puhua omista kokemuksistaan. Puhuminen tulkitaan helposti viestiksi heikkoudesta, Honkasalo sanoo.

– Samalla kokemukset ovat pelottavia. Huolestuttavaa on se, kuinka systemaattista ja masinoitua häirintä monen poliitikon kohdalla on.

Vihapuhe ja häiriköinti ovat jo kauan olleet ongelma. Nyt ilmiö on kuitenkin koko ajan leviämässä. Honkasalo kertoo viime syksynä käymästään keskustelusta, jossa pohdittiin ongelman pahenemista.

– On aika hurjaa, että aiemmin feminismi, maahanmuutto ja turvapaikanhakijat ovat olleet teemoja, joista tulee varmuudella palautetta. Mutta nykyään se on kysymykset kuin palkkatasa-arvo. Se on mennyt niin pitkälle, että ihan jokapäiväiset asiat ovat sellaisia, jotka saattavat aiheuttaa hirvittävän vihavyöryn.

Ja kun vihan kohteeksi joutuvat enimmäkseen naiset ja vähemmistöihin kuuluvat, on kyse isosta tasa-arvo-ongelmasta.

– Yhteiskunnallinen vaikuttaminen saattaa monen nuoren naisen kohdalla esimerkiksi tyssätä siihen, että saa niin paljon vihaa osakseen, Honkasalo pohtii.

Yhdysvalloissa tapahtunut hyökkäys kongressiin oli huipennus sille kehitykselle, johon vihan suoltaminen eri alustoilla voi johtaa.

– Demokratiassa on loppupeleissä kyse hyvin hauraasta asiasta, jota pitää vaalia ja suojella joka ikinen päivä.