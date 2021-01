Emma Grönqvist

Demokratia ei ole immuuni ääriliikkeille yhdessäkään maassa, muistuttaa vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo kolumnissaan. Yhdysvaltojen traagiset tapahtumat voivat hänen mukaansa olla käännekohta myös Suomelle äärioikeiston uhan tunnistamisen ja pysäyttämisen osalta.

Loppiaisen järkyttävät väkivaltaisuudet Yhdysvaltojen kongressissa osoittavat jälleen kerran, että sanoilla todella on merkitystä. Väkivaltainen joukko ei tunkeutunut Suomen eduskuntataloa vastaavaan kongressitaloon hetken mielijohteesta, vaan väkivaltaisuuksia edelsi kuukausien, jopa vuosien vääristely ja vihan lietsonta.

Pitkään jatkunut vääristely, suoranainen valehtelu ja vihan lietsonta johtivat Yhdysvalloissa loppiaisena hyökkäykseen, jossa ihmisiä kuoli sekä loukkaantui ja demokraattisten instituutioiden toiminta on vaarantui.

Sanoilla oli konkreettisia seurauksia. Yhdysvalloissa medialla ja poliitikoilla on ollut pitkin presidentti Trumpin kautta vaikeuksia päättää, miten presidentin valheisiin tulisi suhtautua. Pitäisikö ne vain jättää omaan arvoonsa, vai ruotia ja korjata kerta kerralta?

Sosiaalisessa mediassa levitettäviä valheita kohtaan suojaudutaan parhaiten korkean koulutustason, hyvän medialukutaidon ja kriittisen itsenäisen ajattelun avulla.

Linja alkoi löytyä vasta marraskuussa käytyjen presidentinvaalien yhteydessä, kun läpi yhteiskunnan huomattiin, että jatkuessaan vaalituloksen vääristely ja vihapuhe vaarantaisivat demokratian sekä rauhanomaisen vallansiirron.

Televisiokanavat alkoivat katkomaan suoria lähetyksiä presidentti Trumpin puheista, jotta ne eivät syyllistyisi valheiden levittämiseen. Loppiaisen väkivaltaisuuksien jälkeen myös Twitter ja Facebook sulkivat Trumpin tilit. Yhdysvalloissa median uudesti löytynyt selkäranka osoittaa uudenlaista suhtautumista äärioikeiston levittämiin valheisiin – valehtelulle ja vihan lietsonnalle ollaan valmiita asettamaan rajat.

Toivon, että Yhdysvaltojen traagiset tapahtumat johtavat myös Suomessa havahtumiseen. Poliitikkojen, median ja kansalaisten on viimeistään nyt aika todeta, että vihapuheella on vakavia seuraamuksia. Mikäli sen annetaan jatkua, seurauksena on vihatekoja, väkivaltaa ja kärsimystä.

Myös Suomessa keskustelukulttuuri on viime vuosina raaistunut ja hyväksyttävän raja on siirtynyt jo aivan liian monta kertaa. Tämä huolestuttava spiraali on saatava pysäytettyä Suomessa ennen kuin on liian myöhäistä.

Vastuuta tarvitaan niin median, kuin politiikkojenkin suunnalta. On aika todeta, että “vitsi” tai “läppä” ei riitä kuittaamaan esimerkiksi koronakuolemien toivottamista maahanmuuttajille. Tämänkaltaisten puheenvuorojen kohdalla kyse on vakavasta vihapuheesta, joiden normalisoitumista ei voi hyväksyä.

Tässä yhteydessä on myös hyvä todeta, että vihapuheen tuomitseminen ei ole puoluepoliittinen kysymys. Niin tulee tehdä päättäväisesti joka kerta, joku siihen syyllistyy. Vihanlietsonnasta tulee myös olla seurauksia.

Siihen syyllistyvien poliitikkojen on jouduttava eroamaan poliittisista vastuutehtävistään, eikä vihanlietsontaan syyllistyvien puolueiden kanssa voi tehdä yhteistyötä. Vain näin voimme varmistua siitä, että Yhdysvaltojen traagiset tapahtumat eivät voi toistua Suomessa.

Suomessa ääriliikkeiden nousulta suojaa osaltaan myös laadukas ja tasa-arvoinen koulutus. Sosiaalisessa mediassa levitettäviä valheita kohtaan suojaudutaan parhaiten korkean koulutustason, hyvän medialukutaidon ja kriittisen itsenäisen ajattelun avulla.

Suomalainen peruskoulu takaa kaikille yhtäläisen mahdollisuuden oppia elämässä tarvittavat tiedot ja taidot perheen varallisuuteen katsomatta. Tällaisina aikoina ensiluokkainen koulutusjärjestelmämme on vahvuus, jota on vaalittava leikkauksilta ja heikennyksiltä läpi hallituskausien.

Kunnissa korona-aikana tehdyt koulutushenkilökunnan lomautukset ja esimerkiksi Helsingin kolmen suurimman puolueen tekemä ja vasemmiston vastustama leikkaus koulutuksen määrärahoihin ovat erittäin lyhytnäköistä politiikkaa.

Yhdysvalloissa pitkään jatkunut kehitys on valitettavasti kärjistynyt äärimmilleen Trumpin presidenttikauden aikana. Kongressin väkivaltainen valtaaminen on tämän kehityksen surullinen kulminaatiopiste.

Suomessa tilanne ei ole onneksi yhtä paha, mutta tämänkaltaiset tapahtumat osoittavat, että demokratia ei ole immuuni ääriliikkeille yhdessäkään maassa, vaan kansanvalta vaatii puolustamista aina ja kaikkialla. Yhdysvaltojen traagiset tapahtumat voivat olla käännekohta myös Suomelle äärioikeiston uhan tunnistamisen ja pysäyttämisen osalta.