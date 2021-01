Lehtikuva/Andreas Solaro

20-luku voi olla vielä pitkä maalivahtien kannalta.

AC Milanin löytyminen Serie A:n piikkipaikalta kauden puolivälissä ei ole jättiyllätys. Seura pelasi 27 ottelua tappioitta aina 6. tammikuuta asti, jolloin punamustat hävisivät 3–1 Juventukselle. Huikeasta menestyksestä huolimatta Milan saa tehdä töitä mestaruuden saavuttamiseksi. Sarjataulukossa takana oleva paikallisvastustaja Inter ei anna ”Rossonerille” hetkenkään rauhaa.

AC Milan ei ole säästynyt koronan kurimukselta, vaan esimerkiksi maalivahtitähti Gianluigi Donnarumma ja norjalaislupaus Jens Petter Hauge ja seuran vahvuudesta myös löytyvä ruotsalainen kärkipelaaja sairastivat virustaudin syksyllä. Kaikki taitavat tietää, kuka on tuo Milanoon reilu vuosi sitten palannut hujoppi. Saatuaan tiedon tartunnastaan syyskuun lopussa Zlatan Ibrahimović kommentoi tyylilleen uskollisesti Twitterissä asiaa: ”Minulla ei ole minkäänlaisia oireita. Covid uskalsi haastaa minut. Huono idea.”

Zlatan parantui nopeasti ja on uskaltanut haastaa Serie A:n joukkueiden puolustukset tuonkin jälkeen. Tällä kaudella hän on pelannut 11 ottelussa Serie A:ssa ja europeleissä ja tehnyt uskomattomat 11 maalia. Marraskuun lopussa pohjevamman saanut Zlatan palasi tositoimiin viime viikolla Torinoa vastaan ottelun loppuminuuteilla. Verkot eivät heiluneet, mutta sen sijaan Zlatan veteli noin vain lämmitellessään ninjapotkuja fysiikkavalmentajan pään ylitse.

Serie A:n mestaruuden viimeksi kymmenen vuotta sitten AC Milanissa voittanut Zlatan saattaa hyvinkin juhlia keväällä mestaruutta. Hänen vireensä ei ole suonenveto, koska jo puolikkaalla viime kaudella Zlatan teki kaikkiaan 10 maalia. Eritoten hänen voimatasonsa ja loistelias tekniikkansa tekee hänestä edelleen maailmanluokan maalintekopelotteen. Liike on hyvin harkittua. Nopeus on hiipunut, mutta hyökkäysalueella Zlatan pystyy edelleen ihmeisiin.

Länsinaapurissamme on myös herännyt toive Zlatanin paluusta maajoukkueeseen. Ajoittain revittelevistä puheistaan huolimatta Zlatan kun ilmeisesti kunnioittaa kotimaansa futista. Hän pitää tuoreessa haastattelussaan suuremmassa arvossa kaksitoista kertaa voittamiaan, maan pelaajan parhaalle pelaajalle annettavia Guldbolleneita kuin maailman parhaalle ojennettavaa Ballon d’Oria.

Penkin alle menneisiin EM-kisoihin vuonna 2016 maajoukkueuransa päättänyt Zlatan on vihjannut viime aikoina paluustaan sinikeltaiseen nuttuun. Hänen välinsä Ruotsin päävalmentaja Janne Anderssoniin ovat olleet myrskyisät. Zlatan on esittänyt useamman kerran vihjauksia, joiden mukaan Andersson toimisi rasistisesti, koska Andersson ei ole Zlatanin mielestä valinnut edustusmiehistöön sinne kelpaavia pelaajia. Esimerkiksi Juventuksen nuori hyökkääjä Dejan Kulusevski olisi kuulunut Rosengårdin legendan mielestä sinikeltaisiin.

Sotakirveet on kuitenkin haudattu. Zlatanin näytettyä ainakin keltaista valoa maajoukkueelle, Andersson matkusti Milanoon hänen pakeilleen. Ja ehtipä Kulusevski intoilla toiveesta pelata Zlatanin kanssa ensi kesänä EM-kisoissa italialaismedian tuoreessa haastattelussa.

Vuonna 1999 Malmössä alkanut ammattilaisura on kaartunut siis jo neljännelle vuosikymmenelleen. Viidettä tuskin tulee, mutta 20-luku voi olla vielä pitkä maalivahtien kannalta.

Vakiorivillä on tuttuun tapaan brittisarjojen pelejä. Ensimmäisenä kohteena on Leeds–Brighton. Kotijoukkue koki FA Cupissa todellisen shokkitappion 3–0 neljännen sarjatason Crawley Townille. Vieraat kyykyttivät toisen jakson maaleillaan valioliigajoukkueen ja totaaliseksi nöyryytykseksi juoksuttivat kentälle ottelun loppuminuuteilla ensimmäisen ammattilaisottelunsa pelanneen tosi-tv -tähden Mark Wrightin.

Leedsin pelaajilla uskoisi löytyvän sen verran ammattiylpeyttä, että sarjapaikkansa puolesta pyristelevä Brighton kaatuu. Tosin vieraiden tasuriherkkyyden takia ristivarmistus on paikallaan.

Kohteessa viisi Teemu Pukilla ja kumppaneilla on hyvä mahdollisuus vauhdittaa Norwichin paluuta Valioliigaan. Cardiff on kokenut neljä peräkkäistä tappiota, ja nyt tulee viides.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 16.1. klo 16.58. Kierroksella on juhlapotti, jolla ainoa 13 oikein täysosuma voittaa miljoona euroa. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(X), 1(X), 2, 1, 2, 1(2), 1(X), 1(X), 2, 1(X), 1, 1, X.