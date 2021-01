Lehtikuva/Vesa Moilanen

Myös hyökkäyksen kohteeksi joutunut Juha Sipilä varoittaa poliittisista voimista, jotka hakevat pikavoittoja tietoisesta jakolinjojen pystyttämisestä.

Sisäministeri Maria Ohisalo rinnastaa blogissaanperussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon toiminnan presidentti Donald Trumpiin, jonka yllytys johti Capitolin valtaukseen viikko sitten.

Ohisalo kirjoittaa Yhdysvaltojen esimerkin näyttävän, että vihanpito ja polarisaatio voivat ryöpsähtää käsistä, jos kaikki eivät ole sitoutuneet yhteiseen todellisuuteen.

”Pidän erittäin huolestuttavana, miten esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho rakentaa vastakkainasettelua ja vähättelyä toisia puolueita ja poliitikkoja kohtaan valheiden ja nimittelyn avulla”, Ohisalo lataa.

Hänen mukaansa ”on vaarallista, että jatkuvalla valehtelulla siitä, mitä toiset ovat ja sanovat, rakennetaan olemattomia olkiukkoja ja luodaan uhkakuvia, joilla sitten vedotaan ihmisten pelkoihin”.

”Tällainen toiminta on juuri sitä, mistä Donald Trumpia nyt syytetään, ja mitä pidetään yhtenä syypäänä kongressissa tapahtuneelle väkivaltaiselle valtaukselle. Meidän on vastustettava tällaisen keskustelukulttuurin rakentamista ja uskallettava puolustaa sitä, mikä on arvokasta.”

ILMOITUS

”Uskoa demokraattiseen prosessiin rapautetaan”



Eilen uutisoitiin, että keskustan kansanedustaja, entinen pääministeri Juha Sipilä on joutunut hyökkäyksen kohteeksi Helsingissä. Sipilä julkaisi eilen tiistaina sanomalehti Kalevassa kolumnin, jossa otetaan peitellymmin kantaa perussuomalaisten toimintaan Capitolin valtauksen valossa.

”Suomestakin löytyy poliittisia voimia, jotka hakevat pikavoittoja tietoisesta vastakkainasettelusta ja jakolinjojen pystyttämisestä. Ne pyrkivät jakamaan ihmiset meihin ja heihin. Uskoa demokraattiseen prosessiin rapautetaan puhumalla vaaleilla valituista poliitikoista kansasta vieraantuneena eliittinä. Valtaa tavoitellaan ilman ymmärrystä sen tuomasta vastuusta”, Sipilä kirjoittaa ketään tai mitään nimeltä mainitsematta, mutta osoite on muutenkin selvä.

Sipilä kirjoittaa olevansa huolissaan suomalaisen keskustelukulttuurin heikkenemisestä. Hänen mukaansa kyse ei ole aidosta keskustelusta, jos ainoa tavoite on osoittaa vastapuolen olevan väärässä.

”Vain yhteistyön opettelu eri tavalla ajattelevien ihmisten kesken johtaa kompromisseihin, joiden kanssa valtaosa suomalaisista voi elää. Toisin kuin populistit väittävät, poliittisten kompromissien hakemisessa kyse ei ole lehmänkaupoista, vaan siitä, että kansanvaltaa eletään todeksi.”

”Valhe ei muutu totuudeksi sitä toistamalla”



Populismin Sipilä toteaa elävän valheellisten mielikuvien rakentamisesta ja ruokkimisesta.

”Valhe ei kuitenkaan muutu totuudeksi sitä toistamalla. Ei, vaikka sen päivittäisi sosiaaliseen mediaan tuhansia kertoja.”

”Salaliittoteorioiden lietsonnalla on seurauksensa. Jos heittää tahallisesti bensaa liekkeihin, ei ole syytön, vaikka kipinä lopulta sinkoaisikin kauempaa. Vallanpitäjien vastuu ei rajoitu vain perinteisille politiikan areenoille. Somessa lietsotusta vihapuheesta on yllättävän lyhyt matka tekoihin.”

Entisen pääministerin mukaan kansanvaltaista demokratiaamme koetellaan nyt, eikä meillä ei ole varaa siihen, että tavalliset tolkun ihmiset sietävät sitä ja seuraavat sivusta.