Lehtikuva/Jon Cherry

Minkäänlaiselle poliittiselle vainolle ei saa antaa hyväksyntää Suomessa, vaatii Vasemmistoliiton Lapin piiri.

Vasemmistoliiton Lapin piirin mukaan Yhdysvalloissa loppiaisena tapahtunut hyökkäys Capitol Hillille on varoittava esimerkki siitä, mihin kärjistynyt yhteiskunnallinen keskustelu voi johtaa. Lisäksi tiistaina uutisoitiin Suomessa, että kansanedustaja Juha Sipilään (kesk.) oli käyty käsiksi eduskuntatalon liepeillä.

Piirijärjestön mukaan tämän kaltainen kehitys ei ole tullut poliittisille järjestöille tai tutkijoille yllätyksenä. Se on seurausta siitä, miten politiikassa on jo vuosia puhuttu ja miten johtavat poliitikot – kuten Yhdysvaltain presidentti – ovat käyttäytyneet esimerkiksi vapaata lehdistöä kohtaan.

– Näiden tekojen tarkoitus on pelotella ihmisiä, jotka ovat politiikassa mukana tai siihen aikomassa, ja se on hyökkäys demokratiamme vastaan eikä sellaista voi hyväksyä, sanoo Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtaja Henri Ramberg.

Vasemmistoliiton Lapin piiri haluaa kiinnittää vakavaa huomiota meneillään olevaan yhteiskuntakeskusteluun ja siihen, miten ihmisistä tulevissa kuntavaaleissa puhutaan ja heitä kohdellaan.

– On muistettava, että jokainen sana vaikuttaa siihen, miten huomisen yhteiskunta rakentuu. Olemme saaneet todistaa juuri sen, että sanat ovat tekoja ja niillä on merkitystä. Sanottu sana on kuin ammuttu nuoli. Siksi juuri nyt on tärkeää, että pidämme kiinni meidän demokratiastamme, eikä minkäänlaiselle poliittiselle vainolle anneta hyväksyntää Suomessa, piirijärjestöstä muistutetaan.