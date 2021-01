Lehtikuva/Saul Loeb

Varapresidentti Mike Pence on pysynyt vaitonaisena eikä ole vastannut demokraattien yhteydenottoon.

Vaatimukset Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin siirtämiseksi pois virastaan jo ennen kahden viikon päästä tapahtuvaa vallanvaihtoa ovat jatkuneet.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Anna Kronlund Jyväskylän yliopistosta arvioi, että perusteiden riittävyyttä on vaikeaa arvioida, koska ennakkotapauksia ei ole.

Vaatimukset Trumpin viraltapanosta ovat voimistuneet sen jälkeen, kun tämä yllytti kannattajiaan haastamaan vaalitulosta. Mellakoitsijat rynnivät sisään kongressirakennukseen kesken vaalituloksen vahvistamisistunnon aiheuttaen sekasortoa, jossa viisi ihmistä sai surmansa.

Demokraatit: Presidentin vaarallinen ja kumouksellinen toiminta pakottaa poistamaan hänet virasta välittömästi.

Välitöntä viraltapanoa on vaadittu, koska Trumpin pelätään aiheuttavan lisää turvallisuusriskejä viimeisen kahden viikon aikana. Presidentiksi nouseva demokraattien Joe Biden vannoo virkavalansa 20. tammikuuta. Biden itse ei ollut ainakaan perjantaihin mennessä ottanut kantaa vaatimuksiin.

Perustuslaki tulkinnanvarainen viraltapanossa

Istuva presidentti voidaan vasten tahtoaan suistaa paikaltaan perustuslain 25. lisäyksen perusteella, jos hän on kykenemätön hoitamaan tehtäväänsä. Samaa pykälää on käytetty, kun istuva presidentti on joutunut esimerkiksi leikkaukseen ja valta on väliaikaisesti siirretty varapresidentille. Sen sijaan vastentahtoisen presidentin viraltapanoon lainkohtaa ei ole käytetty.

– Perustuslain 25. lisäyksessä ei tarkemmin määritellä, milloin presidentti on estynyt hoitamasta tehtäviään. Eli se jättää sen avoimeksi tulkinnalle, sanoo Kronlund, joka on perehtynyt myös kongressin ja presidentin väliseen vallanjakoon.

Näin onkin tulkinnanvaraista, riittääkö edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin arvio ”presidentin vaarallisuudesta” perusteeksi. Kronlund huomauttaa, että demokraattipuolueesta on esitetty esimerkiksi lainsäädäntöä itsenäisen komission asettamisesta tutkimaan presidentin mahdollisuutta toimia virassaan.

Taakse tarvitaan puolet hallituksesta

Keskeistä on, mitä varapresidentti Mike Pence tekee yhdessä kabinetin kanssa. Aktivoinnin taakse tarvitaan vähintään puolet hallituksesta, joka pienenee uusien eroilmoitusten myötä päivä päivältä.

Torstaiaamuna paikallista aikaa Pelosi tavoitteli Pencea puhelimitse yhdessä senaatin vähemmistöjohtajan, demokraattien Chuck Schumerin kanssa, mutta ilman vastausta. Jos viraltapanoon ei ryhdytä, kongressi on valmistautunut aloittamaan virkarikosprosessin.

– Presidentin vaarallinen ja kumouksellinen toiminta pakottaa poistamaan hänet virasta välittömästi, Pelosi ja Schumer kirjoittivat tiedotteessaan.

Myös esimerkiksi Wall Street Journalin pääkirjoitussivulla vaadittiin Trumpilta henkilökohtaista vastuuta ja eroa.

– On parasta kaikille, myös hänelle itselleen, että hän poistuu vähin äänin, toteaa konservatiivisen mediavaikuttajan Rupert Murdochin omistama lehti.