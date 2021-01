Lehtikuva/Win Mcnamee

Kommentti: Helpotuksen tunne demokraattien vaalivoitosta Georgiassa vaihtui epäuskoksi, kun presidentti Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressiin.

Tiiviisti kansalaisoikeuksien ja naisten oikeuksien puolesta yhdessä kampanjoineen demokraattiehdokkaat Raphael Warnock ja Jon Ossoff voittivat republikaanien vastaehdokkaansa.

Georgiassa tehtiin toisenlaista historiaa samaan aikaan kun Washingtonissa Trumpin kannattajat mellakoivat ja rähinöivät kongressitalossa. Syvän etelän Georgian senaattorit vaihtuivat punaisista sinisiin.

Warnock on ensimmäinen senaattiin alueelta valittu musta edustaja. Hän on historian kymmenes musta senaatin jäsen. Entinen presidentti Barack Obama oli viides, mikä kertoo vähemmistöjen mahdollisuuksien tulla valituksi vahvistuneen.

Symbolista arvoa on silläkin, että Warnock työskentelee Atlantan Ebenezer Baptist Church -kirkossa eli samassa kirkossa, jossa Martin Luther King Jr. toimi kuolemaansa asti.

Ossoff on 33-vuotias, juutalainen maahanmuuttajan lapsi. Senaattoriksi hän on poikkeuksellisen nuori. Ammatiltaan hän on dokumentaristi.

Bidenin poliittinen liikkumatila rajallinen

Georgian demokraattiehdokkaiden valinta senaattiin antaa presidentti Joe Bidenille hengähdystauon ja suuremman poliittisen liikkumatilan. Senaatissa paikat jakautuvat tasan demokraattien ja republikaanien kesken.

Äänten mennessä tasan puhetta johtavan varapresidentti Kamala Harrisin ääni ratkaisee. Osaan päätöksistä tarvitaan kuitenkin 60 ääntä, joten puolueiden olisi kyettävä yhteistyöhön.

Bidenillä tulee vaikeuksia myös demokraattiryhmän kanssa, mikäli historia toistaa itseään. Barack Obaman viime vuoden lopulla julkaistusta teoksesta Luvattu maa saa hyvän käsityksen presidentin vaikeuksista viedä hankkeensa läpi senaatissa.

Lehtikuva/Jim Watson

Obama kuvaa tarkasti, miten terveydenhuollon uudistaminen ja toimet vuoden 2008 finanssikriisin ratkaisemiseksi olivat vaikeita. Senaattorit haluavat – puolueesta riippumatta – omille äänestäjilleen tärkeistä asioista puumerkkinsä lakiesityksiin.

Hyvin todennäköisesti myös Biden joutuu tinkimään esityksistään, muokkaamaan niitä ja lisäämään epämieluisia asioita saadakseen tuen. Bidenin pitäisi kyetä ottamaan askeleita pahoin jakautuneen päätöksenteon yhdistämiseksi.

Huoli Yhdysvaltain tilasta on syvä

Yhdysvallat on syvässä kriisissä. Jo Obaman kaudella näkynyt vastakkainasettelu ja maan syvä jakautuminen railoihin on syventynyt entisestään Trumpin tuella. Myös salaliittoteoriat, mediaan kohdistuva viha ja väärän tiedon ja valheiden levittäminen kukoistavat hallitsemattomasti.

Kieroutunutta julkisuutta kuvaa hyvin se, että Trumpin kannattajat pesevät käsiään väkivallasta ja levittävät tietoa Antifan soluttautumisesta mielenosoittajien joukkoon. Trump on useaan otteeseen maalittanut Antifaa puheillaan.

Trumpin kannattajien väkivaltainen tunkeutuminen kongressiin on juuri sitä, mitä arvioidaan seuraavan väkivaltaisesta, ihmisten vastakkaisia näkemyksiä ruokkivista puheista. Demokratian instituutiot – vaalijärjestelmää myöten – on kyseenalaistettu.

Italiassa Washingtonin tapahtumia on verrattu diktaattori Benito Mussolinin valtaannousuun 1920-luvulla ja Saksassa Hitlerin valtaannousua edeltäneisiin tapahtumiin.

Myös Euroopassa jakolinjat ovat monissa maissa syventyneet. Demokraattisia instituutioita on kyseenalaistettu etenkin Unkarissa ja Puolassa. Euroopassa Yhdysvaltain kongressin valtaus on tuomittu.

Kongressiin tunkeutumisesta syvät jäljet



Uusi presidentti aloittaa työnsä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa. Obaman aloittaessa finanssikriisi ravisteli Yhdysvaltoja. Nyt päällä ovat koronapandemia ja demokratian kriisi.

Kongressin valtaamisesta seuraa jälkipyykki, joka saattaa syventää entisestään jakolinjoja tai sitten ei. Pitkän linjan Yhdysvaltain-asiantuntija, Nordic West Officen johtaja Kristiina Helenius uskoo, että mielenosoittajien tunkeutuminen Yhdysvaltain kongressiin on vakavuudestaan huolimatta ”onni onnettomuudessa”.

Hän uskoo poliittisen puheen lauhtuvan ja hillitsevän kärjekästä sanankäyttöä ja poliittisesti motivoitua kiusantekoa, mitä on viime vuosina nähty.

Nähtäväksi jää. Tapahtumat vaikuttivat jo Bidenin valintaseremoniaan, jossa muutama presidentin vaalituloksen kyseenalaistava muutti kantansa. Monet lähteet ovat kertoneet Trumpin ensireaktioiden kongressin valtaukseen olleen lähinnä tyytyväisiä.