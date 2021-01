Lehtikuva/Samuel Corum

Yhdysvaltain tilanne on arvaamaton – republikaanipoliitikot tukeneet Trumpia poliittisen hyödyn toivossa

Ilman Twitteriä Trumpin olisi kuitenkin vaikeampi agitoida uusia mielenosoituksia.

Monella republikaanipoliitikolla on nyt tullut kipuraja vastaan presidentti Donald Trumpin toiminnassa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala STT:lle.

– Minun mielestäni sen olisi pitänyt tulla jo viimeistään vaaliyönä, mutta ei tullut. Kun Trumpia on myötäilty poliittisen hyödyn toivossa, on moni suostunut nielemään vaalivilppiväitteet ja jopa tukemaan Trumpin fiktiivistä tarinaa. Tämä oli se kohta, jossa moni vihdoin ja viimein tajusi, että tämä on vaarallista, tämä tuhoaa meidän demokratian, Annala sanoi.

Annala sanoo odottaneensa aiemmin, että Trump pysyisi republikaaneissa vaikutusvaltaisena hahmona, mediapersoonana, joka voi toimia kuninkaantekijänä, nostaen ja painaen alas esille pyrkiviä republikaanipoliitikkoja.

Äänestäjien menetys on ongelma republikaaneille, sillä heidän ikääntyvät kannattajansa hupenevat vuosien varrella.

– Nyt jos puolueen sisällä niin moni on kääntämässä hänelle selkänsä ja tekemässä irtioton, niin se tarkoittaa sitä, että ei hän pysty enää puolueen ohjelmaa sanelemaan.

Republikaaneilta kuolee äänestäjiä

Republikaanit ovat toisaalta edelleen pinteessä presidenttinsä kanssa. Trump keräsi presidentinvaalissa valtavan äänimäärän, vaikka hävisi vaalit Joe Bidenille. Ääniä kertyi Trumpille enemmän kuin mitä Barack Obama keräsi kummallakaan voittokerrallaan, Annala huomauttaa.

ILMOITUS

– Osa niistä, jotka äänestivät Trumpia marraskuussa, on Trumpin faneja, osa republikaanipuolueen. Jos Trump ja puolue lähtevät eri teille, niin kuin nyt näyttää tapahtuvan, niin osa porukasta pysyy Trumpin leirissä.

Äänestäjien menetys on ongelma republikaaneille, sillä heidän ikääntyvät kannattajansa hupenevat vuosien varrella. Nuorten joukossa demokraateilla on enemmän kannatusta.

– Kuinka moni nyt jää Trumpin leiriin, jos puolue jakautuu kahtia? Se voi uhata republikaanien mahdollisuuksia pärjätä valtakunnan vaaleissa tulevina vuosina. Heillä ei ole oikein varaa menettää äänestäjiään.

Kuka tarjoaa megafonin?

Annalan mielestä on mielenkiintoista nähdä, miten Trumpin jäädytetyn Twitter-tilin käy.

– Jos Trumpilla ei ole Twitteriä käytössään kahteen viikkoon, niin se merkittävästi vähentää hänen mahdollisuuksiaan agitoida uusia mielenosoituksia. Trump tunnetusti, kun hän kokee olevansa nurkkaan ahdistettu, niin hän hyökkää villisti joka suuntaan.

Annala ei uskonut, että Trump ottaisi tilinsä jäädyttämistä sellaisena merkkinä, että hän tulisi niin sanotusti järkiinsä ja rauhoittuisi.

– Ennemminkin hän jatkaa tätä haavoitetun eläimen epätoivoista viimeistä tanssia.

Megafonin Trumpille voi jatkossa tarjota presidenttiä kiihkeästi kannattavat TV-kanavat OANN tai Newsmax, jos Twitter jää pois. Trumpia vankasti tukenut Fox-kanava on tehnyt pesäeroa väistyvän presidenttiin.

– Niillä on iso rooli siinä, miten Trump pystyy viestimään kannattajilleen jatkossa.

Trump jatkaa samaa menoa uuden presidentin astuttua virkaan

Annalan mukaan on todennäköistä, että Trump jatkaa samaa menoa vielä Bidenin virkaanastujaisten jälkeenkin.

– Jos hän haluaa kulkea ympäri Yhdysvaltoja pitämässä yksityishenkilönä näitä vaalikokouksen tyyppisiä isoja tilaisuuksia ja messuta siellä, että hän on todellinen voittaja, niin se menee ihan sananvapauden piikkiin.

Trump saattaa järjestää tilaisuuden jopa Bidenin virkaanastujaispäivänä, Annala ennakoi.

– Hän voi sitten jälkikäteen kehuskella, että hänellä oli isompi yleisö kuin Bidenilla, mikä todennäköisesti koronan takia toteutuukin.