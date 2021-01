Lehtikuva/Emmi Korhonen

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on 210 ihmistä.

Suomessa on raportoitu neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu 565.

Koronataudin vuoksi sairaalahoidossa on tällä hetkellä 210 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 31.

Aiemmin tänään raportoitiin 147 uutta koronatartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 2 028 vähemmän kuin niitä edeltäneiden kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 36 919.

Taudin ilmaantuvuusluku on nyt noin 62 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (noin 112) ja matalin Etelä-Pohjanmaalla (noin kuusi).

Helsingissä aloitettu senioreiden koronarokotukset

Helsingissä on aloitettu hoivapalvelujen asukkaiden koronarokotukset, kertoo kaupunki tiedotteessa.

Rokotteen saavat aluksi neljän seniorikeskuksen asukkaat, joita on vajaa tuhat. Keskukset valikoituivat ensimmäisten joukossa rokotettaviin kokonsa vuoksi.

– Nämä ovat isoja keskuksia, jolloin pystytään tehokkaasti rokottamaan iso määrä asukkaita kerralla, kertoo STT:lle Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen.

Kaupungin mukaan tavoitteena on rokottaa noin 2 000 ihmistä tämän viikon aikana. Luvussa on mukana seniorikeskuksien asukkaiden lisäksi kaupungin terveydenhuollon henkilökuntaa.

– Se ryhmä, josta viime viikolla aloitettiin, jatkaa rokotuksiaan tällä viikolla. Lisäksi mukaan otetaan jo nyt tässä vaiheessa ympärivuorokautisen hoivan asukkaat, sanoo Pikkarainen.

Helsingissä ympärivuorokautisten hoivapalvelujen asukkaita on noin 4 400. Hieman alle puolet heistä asuu kaupungin kymmenessä seniorikeskuksessa.

Viime viikolla rokotteen sai Helsingissä vajaa tuhat terveydenhuollon ammattilaista.

Suomessa 17 muuntunutta tartuntaa

Suomessa on havaittu 17 muuntunutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Tartunnoista 14 uusinta on löydetty tuoreissa laboratoriotutkimuksissa. Aiemmat kolme tartuntaa raportoitiin viime viikolla.

Tapaukset liittyvät pääosin Britanniassa tai muualla ulkomailla matkustukseen aikavälillä 7.–20. joulukuuta, ja sairastuneista kaikilla on todettu Britanniassa viime aikoina levinnyt uusi virusmuunnos.

Tartunnoista viisi on todettu sairastuneiden perheenjäsenillä, jotka ovat olleet karanteenissa.

Myös yhteensä 14 sairastuneiden kanssa samassa taloudessa asuvaa tai lähipiiriin kuuluvaa on todettu koronapositiivisiksi. Viruksen tyypin tarkempi tutkimus on vielä kesken. Lisäksi osa lähikontaktien testeistä on vielä valmistumatta.

Kaikki uudet tapaukset on todettu Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Britanniassa ja Etelä-Afrikassa joulukuussa havaittu uusi koronavirusmuunnos voi tarttua ja levitä aiempaa nopeammin. Ei ole kuitenkaan osoitusta, että se aiheuttaisi vakavamman sairastumisen.

Koronavirusrokotteen arvioidaan suojaavan myös muuntuneen viruskannan aiheuttamalta taudilta.

Aiemmin Suomessa on todettu kaksi Britanniasta ja yksi Etelä-Afrikasta peräisin olevaa muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta.