Jarmo Lintunen

Kouluissa on lapsia kiusaajien listalla ihonvärinsä vuoksi. Opettajilla on hälytyskellojen alettava soida, kotikasvatusta unohtamatta. Jos rasismia opetetaan viattomille lapsille jo kotona, on menty liian pitkälle, on tehtävä jotain.

Näitä oppeja ajavat jopa kunnanvaltuutetut ja kansanedustajat. Aikuisten ihmisten olisi aika lopettaa rasistiset höpöpuheet ja vihan lietsonta. Te, jotka tällaista levitätte ja lietsotte, olkaa valmiita ottamaan vastuu puheistanne, joiden seurauksena pieni koululainen tuntee pelkoa mennä kouluun, joka muuttuu opiskelun ilosta kauhuksi ja kyyneleiksi.

On lähdettävä siitä, että jokaisessa meissä näkyy vain ihminen, ja tätä oppia on julistettava kaikkialla. On aika koulurauhan. Erilaisuus on rikkautta, jota ei saa tuhota.

Jorma Talikka

Janakkala