Antti Yrjönen

Hallituksen saavutukset osoittavat, että politiikalla on merkitystä, ja että vasemmistolaisempi hallitus pystyy myös tekemään vasemmistolaisempaa politiikkaa, kirjoittaa Aino-Kaisa Pekonen kolumnissaan.

Vuoden 2020 piti olla edeltäjäänsä rauhallisempi. Politiikan vuosi 2019 oli kiireinen kaksien vaalien, uuden hallituksen, Suomen EU-puheenjohtajuuden ja lopulta hallituskriisin johdosta. Odotin tämän jälkeen rauhallisempaa vuotta.

Toisin kävi. Alkuvuodesta alkanut koronapandemia muutti meidän kaikkien elämää tavalla, jota kukaan ei osannut ennakoida.

Poikkeusolojen julistaminen, valmiuslain käyttöönotto, matkustusrajoitukset sekä Uudenmaan eristäminen ovat esimerkkejä vuoden poikkeuksellisuudesta. Sosiaalinen eristäytyminen ja koronan vaikutukset eri toimialoille kulttuurista vanhusten hoivaan ovat tehneet vuodesta vaikeimman vuosikymmeniin.

Mutta tästä kaikesta on selvitty. Rajoitustoimet ja talouden elvyttäminen ovat toimineet. Korkealle luottamukselle perustuva suomalainen yhteiskunta on näyttänyt voimansa. Hallitus on tehnyt kaikkensa, jotta koronakriisin sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset jäisivät pieniksi.

Koronarokotteiden kehityksen johdosta tulevaisuus näyttää jo valoisammalta. Koronan kukistamista rokotteiden avulla voi pitää pitkän matkan juoksuna, ja olemme ottaneet vasta sen ensimmäiset askeleet. Rajoituksia ja suosituksia tarvitaan vielä pitkään. Uskon kuitenkin, että ajatukset rokotusten alkamisesta, rajoitusten asteittaisesta purkamisesta ja tulevasta kesästä tuovat monelle uutta toivoa.

ILMOITUS

Marinin hallituksella on nyt reilu vuosi takanaan. Vaikka koronatoimet ovat vieneet suuren osan huomiosta, on myös hallituksen saavutusten lista kasvanut: Parannukset perusturvaan ja pieniin eläkkeisiin, aktiivimallin purkaminen ja oikeudenmukaiset työllisyystoimet, sote-uudistuksen lähettäminen eduskuntaan sekä oppivelvollisuuden jatkaminen 18 vuoteen. Nämä ovat osoituksia siitä, että politiikalla on merkitystä, ja että vasemmistolaisempi hallitus pystyy myös tekemään vasemmistolaisempaa politiikkaa.

Itse odotan alkavalta vuodelta koronan selättämistä ja perhevapaauudistuksen antamista eduskunnalle. Kuntavaaleissa on paljon pelissä, jotta tämä kaikki hyvä toteutuisi myös paikallistasolla.

Toivotan kaikille Kansan Uutisten lukijoille hyvää uutta vuotta. Yhdessä olemme selvinneet koronavuodesta ja yhdessä teemme myös alkavasta vuodesta entistä paremman.

Kirjoittaja on sosiaali- ja terveysministeri.