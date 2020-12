Lehtikuva/Jon Super

Kansan Uutisten jalkapallotiimi tarjoaa katsauksen kuluneelta vuodelta.

Elina Vainikainen

Top: Kotimaisen futiskirjallisuuden renessanssi

Korona-aika on innostanut suomalaiset lukemaan, ja kenties kiitos suomifutiksen nousun, olemme saaneet kuluvana vuonna nauttia poikkeuksellisen laadukkaasta kotimaisesta jalkapallokirjallisuudesta. Nautiskeltavaa on riittänyt niin suomifutiksen nykytilasta kuin historiastakin kiinnostuneille, ja mukana on ollut myös erinomaisia henkilökuvia.

Itselleni tämän vuoden kirjallinen elämys oli Kentänvaltaajat-kokoelma, jota ruodittiin tällä palstalla kesäkuussa. Ihastuttavan älykäs ja monipuolinen kattaus valotti kuningaslajia monista yllättävistäkin näkökulmista, tunteita ja tuoksuja säästelemättä. Tähän tulen varmasti palaamaan vielä monta kertaa.

Flop: Pallo vaihtui pyöreään virukseen

Ei kai mitään vuosikatsausta tänä vuonna voi tehdä ilman viittausta koronaan? Kirottu virus siirsi Huuhkajien EM-unelmaa, katkaisi ja viivästytti sarjoja, sairastutti pelaajia ja tyhjensi katsomot. Toisaalta sitten, kun futista viimein Suomessakin päästiin kesällä pelaamaan ihan yleisölle, maistui taatusti kisamakkara paremmalta kuin ikinä ja chantit lähtivät ryhdikkäämmin kuin koskaan. Ja suomifutiksessa tartuntariski on otettu kiitettävän vakavasti, kiitos siitä seuroille ja muille toimijoille. Tästäkin selvitään.

Olli Kohonen

TOP: Äärioikeistoa kurmuuttava Leon Goretzka

ILMOITUS

Kaiken (Bundesliiga, cup ja Mestareiden Liiga) futiskentällä kaudella 2019-2020 voittaneen

Bayern Münchenin keskikenttäpelaaja Leon Goretzka osoitti vahvaa moraalista selkärankaa kertoessaan mielipiteensä saksalaisesta AfD:sta.

”He eivät ole vaihtoehto Saksalle, vaan häpeä Saksalle”, maajoukkueen vakikalustoon kuuluva Goretzka sanoi joulukuussa. Hän on myös todennut taistelevansa äärioikeistoa vastaan koko elämänsä ajan.

Seurassa on sinällään ongelmansa esimerkiksi Qatar-yhteistyön takia. Mutta Goretzka ottaa hienosti kantaa, ja on kerännyt rahaa myös Auschwitz-museolle. Kun esikuvana monelle toimivat urheilijat nousevat fasismia ja rasismia vastaan, on jalkapallokansalla toivoa.

Flop: Ankeista ankein Arsenal

Urheilullisesti Arsenalin tilanne on lohduton. Tätä 20.12. kirjoitettaessa mahtiseura oli Englannin Valioliigassa vasta viidentenätoista. Vanne Mikel Artetan pään ympärillä on kiristynyt äärimmilleen, koska kyseessä on ollut seuran huonoin sarjan aloitus 46 vuoteen.

Takavuosien maalitykki Alan Shearer esitti BBC:lle arvion, jonka mukaan ei ole laisinkaan varmaa, että Arsenal pelaa myös ensi kaudella korkeimmalla sarjatasolla. Ehkäpä Palloliiton Jalkapallon kehityspäivät -webinaarissa joulukuussa puhunut Arsene Wenger on kuullut vienoja ”Wenger IN!” -huutoja jostain koronatyhjyydestään kumisevan Emirates Stadionin suunnalta.

Mene ja tiedä, mutta hankinnat ovat olleet melkoisia floppeja. Esimerkkinä tästä Chelseasta tullut Willian, joka ei hyökkääjänä kykene harhauttelemaan eikä laukomaan.

Jaakko Alavuotunki

Top: AC Oulun nousu Veikkausliigaan

Vuoden hienointa hetkeä ei tarvitse montaa sekuntia miettiä. Se nähtiin marraskuussa, kun AC Oulu nousi kymmenen vuoden korpivaelluksen jälkeen takaisin Veikkausliigaan.

Kannattajatoiminnan ja pienomistajuuden ohella olen toiminut 18-vuotiaassa seurassa muun muassa vapaaehtoistyöntekijänä sekä valmentajana ja pelaajana kotouttamisprojekti Villan Pojissa. Tähän kun yhdistetään vuodet juniorivalmennuksessa, voi sanoa, että palkinnon eteen on paiskittu satoja tunteja töitä.

Tämän vuoksi saavutus tuntuu erityisen hyvältä. Seuran ja sen ympärillä toimivan yhteisön vahvistuminen vuosien saatossa on ollut upeaa seurattavaa. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut olla mukana tässä projektissa.

Flop: Rasismin nousu jalkapallon ympärillä

Oikeistopopulismin nousun rinnalla myös rasismiin liittyvät ongelmat ovat pahentuneet Euroopassa kuluneen vuoden aikana. Trendi näkyy myös futiksessa. Rasisminvastaisen Kick It Out -projektin tekemän tutkimuksen mukaan syrjintää koskevat ilmoitukset lisääntyivät Englannin jalkapallossa 42 prosentilla kaudella 2019–2020.

Sosiaalisesta mediasta on tullut vihan kylvämisen alusta. Myös Suomessa vihapuheesta ja rasismista on tullut uusi normaali, jota viljellään eduskunnasta asti.

Ongelma ei liity pelkästään internetkirjoitteluun. Englannissa 30 % edellä mainittuun kyselyyn vastanneista kertoi todistaneensa rasistista käytöstä myös stadioneilla.

Futisväellä riittää tekemistä ja Black Lives Matter -liikkeen käynnistämää työtä on syytä jatkaa.