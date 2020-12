Lehtikuva/Francisco Seco

Ihmisten perusoikeuksien ja vapauksien kannalta merkittävin päätös tänä vuonna oli ottaa käyttöön valmiuslait maaliskuussa pandemian riehuessa maailmalla.

Päätös poikkeustilasta tehtiin yksimielisesti myös opposition hyväksyessä hallituksen esityksen. Päätöksenteko tapahtui yllättävänkin helposti, vaikka poikkeustila keskitti valtaa hallitukselle ohi kansan valitseman eduskunnan.

Rauhan aikana ei ole nähty vastaavaa. Kansalaisten kokoontumis- ja liikkumisvapautta rajoitettiin vahvasti. Päätöksellä haluttiin suojella ihmisten oikeutta terveyteen ja elämään.

Myös kansalaisilta eduskunnan päätös sai tuen ja jopa niin vahvan tuen, että syksyn aikana valmiuslait ovat olleet jälleen keskustelussa. On kaivattu vahvaa, yksinäänistä johtajuutta.

Suomessa oikeusvaltioperiaate osoitti kestävyytensä, vaikka jälkikäteen arvioiden myös ylilyöntejä tapahtui. Erityisesti kaikkein sairaimpien ja heikoimpien ikäihmisten oikeuksia rajoitettiin tavalla, joka ei kuulu oikeusvaltioperiaatteeseen puhumattakaan epäinhimillisyydestä.

Suomessa ei menty äärimmäisiin keinoihin, kuten ulkonaliikkumiskieltoon. Italia rajoitti ensimmäisenä kansalaistensa liikkumista sakon uhalla. Kaikkiaan maailmalla kymmenissä maissa rajoitettiin kansalaisoikeuksiin menevällä tavalla satojen ja jopa miljardin ihmisen liikkumista koronapandemian vuoksi.

Unkarissa parlamentti antoi pääministeri Viktor Orbánille käytännössä yksinvallan, sillä hallitus saattoi jatkaa poikkeusvaltuuksiaan ilman parlamentin erillistä hyväksyntää rajoituksetta.

Suomessa perustuslakivaliokunta kehotti hallitusta selvittämään, voidaanko poikkeusoloista päättää kaikissa tilanteissa enemmistön äänin. Valmiuslakeja säädettäessä varauduttiin aivan toisenlaisiin, maan turvallisuutta uhkaaviin kriiseihin ja konflikteihin.

Perusteellinen selvitys on tarpeen, sillä poikkeusoloissakin on turvattava demokratia ja poliittisen opposition toiminta. Unkari on varoittava esimerkki.

Kaikille poliitikoille oikeusvaltioperiaatteiden ja demokratian puolustaminen ei ole itsestään selvää. Tämän perussuomalaiset ovat todistaneet omalla toiminnallaan, ihannoimalla ja puolustamalla maailman autoritaarisia johtajia.

