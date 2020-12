Jarno Mela

Pakollinen viikkolepoaika ei onnistu tien päällä Uusien EU-sääntöjen myötä kuljettajien lepo-olosuhteet paranevat ja he voivat viettää enemmän aikaa kotona. Kansainvälisessä tavaraliikenteessä toimivat kuljettajat voivat palata kotiin 3–4 viikon välein. Pakollista säännöllistä viikottaista lepoaikaa ei voi viettää kuorma-auton ohjaamossa. Yrityksen on maksettava majoituskustannukset, jos kotiin paluu ei onnistu.

– Olen erittäin iloinen, että EU:n liikkuvuuspaketti on vihdoin maalissa pitkällisen väännön jälkeen. Voi olla tyytyväinen kompromissiin, josta on kyllä neuvoteltu neuvottelemasta päästyäänkin, iloitsee kansanedustaja Merja Kyllönen (vas.). Juttu on julkaistu 9.7. KU:n verkkolehdessä.

Ex-meppi Merja Kyllösellä on syytä iloon, sillä hänen työnsä jälki näkyy EU-parlamentin hyväksymässä kuljettajien työoloja ja lepo-olosuhteita parantavassa sääntöuudistuksessa. Säädökset lopettavat myös tieliikennealan kilpailun vääristymiä.

– Kuljetusala on jo vuosia odottanut alan toimivampia sisämarkkinoita ja yhdenvertaista, reilumpaa kilpailua ja nyt uuden sääntelyn kautta se mahdollistuu, sanoo Kyllönen.

Kyllönen vastasi parlamentin esittelijänä ehdotuksesta lähetettyjen työntekijöiden direktiiviksi edellisellä istuntokaudella vuosina 2017–2019 ja Henna Virkkunen (kok.) vastasi esityksestä ajo- ja lepoaika-asetukseksi nykyisellä kaudella vuodesta 2019 nyt tehtyyn päätökseen.

Parlamentti hyväksyi tekstit heinäkuussa siinä muodossa, johon ne kirjoitettiin Suomen EU-puheenjohtajakauden päätteeksi Suomen johdolla viime vuoden lopulla.

Postilaatikkokuljetusfirmat kuriin

Säännöt koskevat myös kuljettajien lähettämistä sekä niin sanottujen kabotaasisääntöjen noudattamisen valvonnan parantamista. Kabotaasilla tarkoitetaan kuljetuspalveluja, joita tiettyyn EU:n jäsenmaahan rekisteröity liikenteenharjoittaja tarjoaa väliaikaisesti toisessa jäsenmaassa.

– Suomalaiset ovat odottaneet kabotaasisäännösten tiukennusta ja nyt sekin saadaan. Kabotaasiliikenteen suorittamista seuraa jatkossa neljän päivän karenssisääntö (cooling-off) ennen seuraavaa ajomahdollisuutta samassa maassa samalla ajoneuvolla. Tätä myös valvotaan monin tavoin. Samoin ajoajan jatkaminen onnistuu kotiin pääsyn mahdollistamiseksi, sanoo Kyllönen.

Uusien sääntöjen mukaan kuorma-autojen on palattava yrityksen operatiiviseen keskukseen kahdeksan viikon välein. Tällä torjutaan postilaatikkoyritysten käyttöä. Rahtiliikenteen harjoittajien on osoitettava, että toimivat aktiivisesti jäsenmaassa, johon ne on rekisteröity.

Kuorma-autojen rajojen ylitykset rekisteröidään ajopiirtureiden avulla petosten torjumiseksi.

Reilumpaa kilpailua ja laittomien käytäntöjen torjuntaa

Brysselissä laajasti suomalaista kuljetusalan yrityskenttää edustavan FinMobilityn toimitusjohtaja Pasi Moision mukaan päätös on odotettu. Sen eteen on tehty pitkään töitä.

– Kuljetusalan yrityksille on tärkeää, että toiminnan perussäännöt ovat selkeät ja vailla tulkinnanvaraa. Hyväksytty paketti vahvistaa kuljetusalan sisämarkkinoita sekä takaa reilumman ja tasavertaisen kilpailun, arvioi sanoo Moisio.

Jäsenmaiden välillä ja Euroopan parlamentissa on eri käsittelyvaiheissa ollut rajuakin ristivetoa. Myös Moision mukaan lopputulos on kuitenkin kelpo kompromissi, jossa näkyy myös vahva suomalainen kädenjälki.

– Suomalaisten kuljetusalan yritystenkin viestit on huomioitu, joten voimme olla varsin tyytyväisiä pakettiin, sanoo Moisio.

Moision mukaan poikkeuksellisen kevään jäljiltä kuljetusalalla on edessään pitkään kestävä toipumisjakso.

– Siksi on tärkeää, että liikkuvuuspakettia ei enää varjosta epätietoisuus, Moisio painottaa tiedotteessaan.

Yhteistyössä voimaa myös EU:ssa

Moisio muistuttaa suomalaismepeillä olleen matkan varrella keskeisen roolin viitaten Kyllösen ja Virkkusen työhön valmistelussa. Kyllönen kiittelee Moisiota vuosien yhteistyöstä.

– Erityiskiitos menee ehdottomasti Moision Pasille, jonka väsymätön tietopohjainen apu ja taistelutsemppaus käy esimerkiksi kaikille edunvalvojille, Kyllönen viestittää eri toimijoiden välisen yhteistyön merkityksestä.

