Hyvin toimineet yhteisyrityslähipalvelusairaalat halutaan lopettaa ja keskittää kaikki suuriin yksiköihin, vaikka meillä on tästä huonoja kokemuksia itänaapurista.

Jämsän sairaalaa pyörittää Jämsän Terveys Oy josta kaupunki omistaa 49 prosenttia ja yksityinen terveysyritys loput. Eduskunnan hyväksyessä sote-lait tämä hyvä toiminta loppuu.

Eduskunnassa on myös jätelakiehdotus, jolla tavoitellaan koko Suomen jätehuollon sosialisointia. Nythän lähes puolet jätehuollosta on jätteen haltijan järjestämää, siis yksityisten kierrätysyritysten ja jätteen haltijan välisellä sopimuksella hyvin hallittua toimintaa. Uusi laki lopettaisi paikallisen toiminnan, ja uhkana on useiden kymmenien työpaikkojen menetys.

Jämsässä tästäkin kestävän kehityksen jätehuollosta on hyvä esimerkki: kierrätys on toiminut jo vuosikausia kustannustehokkaasti, ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Pirkanmaalla jätehuolto on sosialisoitu, ja omakotiasukas maksaa vuodessa jätehuollostaan yli sata euroa, kun jätekimpassa Jämsässä selvitään alle satasen.

On mahdollista, että vanhat valtapuolueet hyväksyvät nämä pienille maakuntakaupungeille tuhoisat keskittämislait aivan kunnallisvaalien alla. Se tarkoittaisi maaseudun tyhjenemisen kiihdyttämistä, mutta todennäköisesti myös muutosta poliittisen kentän tasapainoon.

Esko Järvenpää

Jämsä